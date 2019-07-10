График плановых работ энергетиков на 11 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 11 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 — Сергеляхское шоссе 5 км, Покровский тракт 10 км, Старопокровский тракт — работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-15:00 — ул. Ленская 22-24, Пирогова 8/2, Челюскина 9-53/8 — замена провода на СИП, пасынковка опоры;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Матросова, Луговая 2-34/1, 48/2-72/1, Неустроева 25-62, пер. Заложный 3-23, Крупская 47, СОТ Речевик, Кольцевая 2-17, Лесная, Кондакова, ДСК Отдых-2 — работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 — Хатын-Юряхское шоссе 6-7 км, ДСК Труд, СОТ Тундра, Горная — работы по технологическому присоединению потребителей;

15:00-17:00 — Покровский тракт 10 км, Старопокровский тракт — подключение КТП.

Мегино-Кангаласский район:

10:30-18:00 — с.Россолода — плановые работы на ПС.

Намский район:

09:00-17:00 – с. 2 Хомустах – плановые работы на ПС;

10:00-12:00 – с. Модутцы ул. Мира, Аммосова, Петрова, Молодежная, Е. Дьяконовой (вышка сотовой связи Билайн, ГРП) — работы по техобслуживанию КТП;

13:00-15:00 – с. Хатырык ул. Попова (школа, детский сад, котельные) – работы по техобслуживанию КТП;

15:00-17:00 – с. Хатырык ул. Аммосова.ю Винокурова, Попова (адиминстрация села, СДК, спортзал, почта, АТС, пекарня, состовая станция Мегафон) – внеплановая работа на КТП;

Таттинский район:

09:00-19:00 — Центральная и северовосточная часть с Ытык-Кюель, Уолба, Усть-Татта, Хара-Алдан и Мегино-Алдан Томпонского — капитальный ремонт ВЛ;

12:00-14:00 — п.Харбалах — ремонтные работы.

Томпонский район:

10:00-12:00 — п.Хандыга частично ул.Лесная — монтаж провода;

Ленский район:

21:00-06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, Набережная) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

10:00 — 18:00 – п. Чамча, Орто-Нахара – проверка УРЗА на КТП.

Вилюйский район:

09:00-17:00 – с. Илбенге – техническое обслуживание;

В ночь с 10.07 на 11.07 22:00-06:00 – г. Вилюйск (микрорайон Арболит, ул. Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, м-Алексеева, Восточная, часть улиц, Чапаева, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена», ДК «Северное сияние», магазин «Ариэль», Пекарня, Торговый центр «Мой», «Алроса-Охрана», «Таёжный Экспресс», ул. Алмазная 3, ул. Юбилейная 13) – ремонтные работы на КТП.

Нюрбинский район:

10:00-17:00 – с. Жархан – ремонтные работы на ПС.

Олекминский район:

12:00-18:00 – г. Олекминск (вышки МТС, Мегафон, цифровое телевидение) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.