График плановых работ энергетиков на 10 июля

Временные ограничения электроснабжения 10 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 — ул. Каландаришвили 7, 7/1, Борисовка-1 корп. 12-15, 20, 21, Богатырева 4-7, Северная 2-7, Б. Марлинского 1 с дробями, СОПК Сэргэ — демонтаж кабеля, установка опор, ремонт трансформатора;

09:30-13:00 — ул. Рыдзинского 6-16, 41/1, 8е марта 4-6, Дальняя 5-53, Кальвица 18-32, К. Цеткин 6-43, Пекарского 1-10, Жорницкого 2-14 с дробыми, Песчаная 6/1, Халтурина 17-29/1, Ушакова 2-24 — допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Свердлова, Космонавтов, С. Данилова 5/2, 7/2, 9/3, 9/5, 9/6, Неустроева 25-62, пер. Заложный 3-23, Чкалова 31-52, Красноярова 11-14 — работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 — ул. Ветеранская 11-49, Связистов, Томтор, Сырдахская, Борисовка-1 корп 16-18, 22, 25 — работы по технологическому присоединению потребителей, установка опор;

14:00-17:00 — ул. Чусовского 1-57, Хатын-Юряхское шоссе 5 км 24 с дробями, Газомагистральная 11 — допуск бригады СМО.

Горный район:

13:00-17:00 — c.Илбенге (Вилюйский улус) — плановая проверка оборудования на ПС.

Мегино-Кангаласский район:

14:00-17:00 — с. Дойду — плановые работы на ВЛ.

Намский район:

14:00-17:00 – с. 2 Хомустах – плановые работы на ПС.

Томпонский район:

09:00-12:00 — часть п. Джебарики-Хая — работы в охранной зоне ЛЭП;

10:00-12:00 — п. Хандыга, ул.Лесная, Полярная — перераспределение нагрузки по фазам;

14:00-16:00 — п.Хандыга, частично ул.Олимпийская, Алданская — монтаж СИП.

Ленский район:

21:00-06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, Набережная) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

09:30 — 18:00 – г. Ленск (мкр «Чанчик» , мкр. «Мархинский») – ремонтные работы на ВЛ.

09:30-10:00 – 17:30-18:00 – г. Ленск (ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, д/сад «Чебурашка», Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого) – ограничения на время оперативных переключений по выводу в ремонт ВЛ.

10:00 — 18:00 – п. Чамча, Орто-Нахара – проверка УРЗА на КТП.

10:00 — 17:00 – п. Беченча, Новая Мурья, Батамай, Юж.Нюя – ремонтные работы на ВЛ.

Вилюйский район:

В ночь с 09.07 на 10.07 22:00-06:00 – г. Вилюйск (микрорайон Арболит, ул. Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, м-Алексеева, Восточная, часть улиц, Чапаева, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена», ДК «Северное сияние», магазин «Ариэль», Пекарня, Торговый центр «Мой», «Алроса-Охрана», «Таёжный Экспресс», ул. Алмазная 3, ул. Юбилейная 13) – ремонтные работы на КТП.

08:30-12:00 – п. Надежный (г. Удачный) (ул. ЯАССР 11, 17, УКК, здание «Якутнипроалмаз», гаражи) – ремонтные работы на КТП.

Олекминский район:

14:30-15:30 – г. Олекминск (от городского парка до п. Нефтебаза: ул.К.Миллера, ул.Меллиораторов, часть ул.Набережная, пер. Бекетова, пер. Загородный, часть ул. К.Абагинского, пер. Энергетиков, часть ул. Набережная, Автотранспортников, ул. Сосновая, Еловая, Геологов, Новая, пер. Строительный, местность Селиваново (ДИПИ), городская свалка, п. Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ.

10:00-11:30 – г. Олекминск (ул. Озерная, летняя ферма и лагерь Аллас) – профилактические испытания оборудования.

11:30-13:00 – с. Олекминское — профилактические испытания оборудования.

14:00-15:30 – с. Куранда, Юнкюр, Тюбя — профилактические испытания оборудования.

15:30-17:00 – с. Улахан-Мунгку — профилактические испытания оборудования.

В графике возможны изменения.