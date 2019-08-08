График плановых работ энергетиков на 9 августа в Якутске и 8 районах

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 9 августа в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Вилюйский тракт 5 км, ул. Дежнева 75/2-79, И. Крафта, с. Пригородное, СОТ Лена – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-11:00 — СОТы Птицевод-2, Озерный, Хатын, ул. Афганская 1, 2, Березовая, пер. Сюльского, Сергеляхское поле – допуск бригады СМО;

09:00-14:00 — Покровский тракт 4-9, 10 км, район Свинокомплекса, с. Пригородное (частично) районы Шестаковки, Петуховки, ул. Автодорожная 30-60, Воинская 1-11, пер. Г. Титова 1-10, Старый Покровский тракт – допуск бригады СМО;

09:30-16:00 – ул. 1, 2 Березовая, СОТ Хатын, Покровский тракт 4 км, Хатын-Юряхское шоссе 7 км – допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Бабушкина 6-12, Автодорожная 28/15-38/24, Автомобилистов 6-17, ДСК Автомобилист – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Намский тракт 1 км, ул. Связистов, Томтор, Янская 7-37, с. Пригородное ул. Родная, Молодежная, Покровский тракт 4, 7 км СОТ Аграрник, Автодорожная 1-19, Чернышевского 118-118/3 – работы по технологическому присоединению потребителей;

15:00 — 17:00 – СОТы Птицевод-2, Озерный, Хатын, ул. Афганская, 1, 2 Березовая, пер. Сюльского, Сергеляхское поле – подключение КТП.

Горный район:

09:00-18:00 — с. Асыма, Кюерелях, Бес Кюель, Орто-Сурт, Кептин, Илбенге, Дикимдя, Ерт. — замена силового трансформатора на ПС.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-11:00 – часть п. Нижний Бестях – плановая проверка оборудования на ПС.

Намский район:

09:00-18:00 – с. Кобяконцы, Арбынцы, Фрунзе – капитальный ремонт ВЛ.

Усть-Аладанский район:

09:00-18:00 — с. Кептени, Далы, Элесин, Бетта, Усун-Кель, Дюпся, Чериктей, Бяди, Остойка, Эселях, Балыктах, Дыгдал – капитальный ремонт ВЛ.

Таттинский район:

10:00-17:00 – с. Победа, часть с. Ытык-Куель ул. Амгинская, Хадаайы – срочный ремонт ВЛ.

Чурапчинский район:

08:00-19:00 – с. Дирин – капитальный ремонт ВЛ.

Ленский район:

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

Нюрбинский район:

12:00–16:00 – с. Джикимда, Чукар, Егольжа, Хорула, Мальжегар, Малыкай, с. Хаты – ремонтные работы на ВЛ.

Верхневилюйский район:

03:00-03:30, 06:00–06:30 – все населенные пункты Верхневилюйского района – оперативные переключения на ВЛ-110кВ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.