График плановых работ энергетиков на 9 января

Временные ограничения электроснабжения на 9 января в г. Якутске и в ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – СОТ Мерзлотовед, Чайковского 111/1-113, Кулачикова-Элляя 21/1-29, ДСК Вымпел, Покровский тракт 10 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

в период с 9:00 до 17:00 предстоят кратковременные ограничения электроснабжения по адресам: Пионерская 15-19, Семена Данилова 2/1, 2/4, 3-28в, Жорницкого 15/1-21 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-15:00 – Гольминка 1-54, 50 лет Советской Армии 18-56/1 – пасынковка опоры;

09:30-11:00 – Сергеляхское шоссе 4-5 км, Мерзлотная 42/7, 41/8, ДСК Спутник-1, ДСК Спутник-2, ДСК Полет, ДСК Экран, ДСК Сергелях-2, СОТ Черемушка – работы в охранной зоне;

13:30-17:00 – Кржижановского 65-109/1, Бабушкина 9а-11/2г, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км – работы по технологическому присоединению потребителей.

Вилюйский район:

09:00-17:00 – с. Сатагай – сбивка гололедно-изморозевых отложений с проводов.

Ленский район:

14:30-18:00 – г. Ленск (ул. Ленина, Первомайская, Победы) — монтаж СИП, подключение КТП.

В графике возможны изменения.