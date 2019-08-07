График плановых работ энергетиков на 8 августа в Якутске и 9 районах

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 8 августа в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Дачная 1-42, Айхал, Ясная, Намская 1-18/1, Алданская 1-11, пер. Стахановский 1-7, Покровский тракт 7, 10 км, 1-я Березовая, Птицевод, Сергелях СОПК, Птицевод-1 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-11:00 — Хатын-Юряхское шоссе 6-9 км, СОТы: Труд, Сапс, Луч, Пламя, Чайка, Хайа, Анна, Тундра, Рассвет, Золотинка – допуск бригады СМО;

09:30-16:00 –Хатын-Юряхское шоссе 9 км, 3 Сосны, Вилюйский тракт 5-6 км, Борисовка-1, Билибина, ДСК Победа, Шоссе Отдыха, район Ботанического сада, Сергеляхское шоссе 9-13 км, пер. Хоринский 1-14, пер. Озерный 1-15, Автодорожная 38-38/44, И. Арбита 1-15 – допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Кондакова 10-21/1, Кольцевая 1-117, Луговая 10/4-46/2, Неустроева 25-62, пер. Заложный 1-23, пер. Индигирский 1-10, Белое озеро 8 – 27, Газовиков 26-40/2, Покрышкина 28-107, Хатын-Юряхское шоссе 7 км 106/1, 106/3, 116, 122, 128, 140/7, 144, 332 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – ул, Чернышевского 100-116/8, СОТ Дорожник, Покровский тракт 6, 7 км, Просторы тундры 40-70, Хатын-Юрях 8 км ДСК Механизатор – работы по технологическому присоединению потребителей;

15:00 — 17:00 — Хатын-Юрях 6-9 км СОТы: Труд, Сапс, Луч, Пламя, Чайка, Хайа, Анна, Тундра, Рассвет, Золотинка — подключение КТП.

Горный район:

09:00-18:00 — с. Асыма, Кюерелях, Бес Кюель, Орто-Сурт, Кептин, Илбенге, Дикимдя, Ерт. — замена силового трансформатора на ПС.

Мегино-Кангаласский район:

11:00-15:00 — с. Россолода, Павловск, Хаптагай, часть поселка Нижний-Бестях по микрорайонам: ГНС, Абалах, Больница, администрация улуса, школа №1, 2, ТУСМ, энергосбыт, ЭТУС, ЛЭП, АБЗ, Мехколонна, молодежный квартал, мелиорация, холбос, клуб, Алмазэргиэнбанк, Россельхозбанк, ДСУ, АБЗ, нефтебаза – текущий ремонт на ПС.

Намский район:

09:00-18:00 – с. Кобяконцы, Арбынцы, Фрунзе – капитальный ремонт ВЛ;

10:00-16:00 – с. 2Хомустах, участки Тарагай Бэс, Воин, Юнер – плановые работы на ВЛ.

Усть-Аладанский район:

09:00-18:00 — с. Кептени, Далы, Элесин, Бетта, Усун-Кель, Дюпся, Чериктей, Бяди, Остойка, Эселях, Балыктах, Дыгдал – капитальный ремонт ВЛ.

Таттинский район:

08:00-20:00 — северо-восточная часть с. Ытык-Кюель – капитальный ремонт ВЛ;

10:00-15:00 – с. Туора-Куель, Дэбдиргэ – капитальный ремонт ВЛ.

Чурапчинский район:

08:00-19:00 – с. Дирин – капитальный ремонт ВЛ.

Ленский район:

09:30-18:00 – г. Ленск ул. Крайняя, Объездная – замена опор;

22:00–06:00 – г. Ленск ул. Нюйская, Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, Мархинский – замена опор и проводов на ВЛ.

Нюрбинский район:

08:30–18:00 – с. Кангалассы, Акана, Чкалов, Одей — плановый текущий ремонт ПС.

Мирнинский район:

00:00-05:30 – п. Айхал ул. Юбилейная 14, м-н «Ермак», м-н «Игрушки», ларек «Печать», пекарня, ТЦ, ул. Кадзова 1, 2, 3, 4 СОК, Хоккейный корт, Д/сад № 51, м-н «Экспресс»,ул. Алмазная 1, 3, 4, отдел полиции, м-ны «Сармат», «Меркурий-4», «Гермес», ул. Энтузиастов 1-6, Дом детского творчества, м-ны «Океан», «Карусель», «Кристалл», «Меркурий-3», ТЦ, СОШ № 23, ларек «Яйцо», Библиотека, ГСК «Виктория», ТП-Гаражи, ТП-Бассейн, м-ны «Пресса», «Мираж», «Стиль», «Овощной рай», «Аленка», «Норд»,общежитие, стройплощадка, ул. Попугаевой 1-10, 14, 18, 19, 23, 25, 27, СТО, лаборатория, сторожка, ГСК «Север», ГСК «Геолог» – строительные работы в помещениях РП-6.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.