График плановых работ энергетиков на 7 августа

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 7 августа в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Курнатовского 1-100/3, Дачная 35-65, СОТы: Зодчий, Сайылык, Искра, Березка, Сигнал, Вымпел, Отдых, Авиатор-1, Автомобилист, Зенит-1, Колос, Селекционер, район Белое Озеро К. Валюжанич 1-12, Октябрьская 18/1, Борисовка-1 16-25/1, Хатын-Юряхское шоссе 7 км, пер. Базовый 63-69, Габышева 10-28, проезд Незабудка 1-15, Луговая 1-50, пер. Мирный 1-14, п. Марха ул. Механизаторов 1-10, Живкомплекс 1-15 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-13:00 – ул. Автодорожная 30-60, Воинская 1-11, пер. Г. Титова 1-10, Старый Покровский тракт, Покровский тракт 7-9 км, СОТ Озерный, Островок, Сергеляхское шоссе 6-8 км, Птицефабрика(частично) – текущий ремонт;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Мицкевич 15-50, СОТ ЛУЧ, Заречная, Сергеляхское шоссе 4 км 15-39/1, ДСК Спутник-1, Кутузова 15-33, П. Алексеева 66, Рыдзинского 31-41, Заводская 10-29, Есенина 2-8/8, Экспериментальная 29, Белое Озеро (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 6 км, Бутакова 10 км 23-23/23, квартал Наука 40-45/9а, Лонгинова 80-112, 3-я Набережная 13-56, Можайского 43-79, МП Спутник-2, Покровская 1-15/2, Алтайская, Белая гора, пер. Загаражный, Таежная 20-49 – работы по технологическому присоединению потребителей.

Горный район:

10:00-12:00 – с. Бердигестях – мкр. МСО, Бойня, Сергелях, Старый порт – ремонт на ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Дойду – капитальный ремонт ВЛ.

Намский район:

10:00-17:00 — часть с. Намцы ул. Аммосова, Ленина, Советская, Таллан-Бюре, Комп.Винокурова, Ч. Винокурова, И. Винокурова, С. Платонова, Кондинского, 30 лет Победы, Северная, Полярная, Колхозная, квартал Север, Юбилейная, Эверстова, Манчаары, Молодежная, Мымах, ЖКХ, администрация села, прокуратура, поликлиника, Ростелеком, Россельхозбанк, казначейство, налоговая, столовая, Ленагаз, нарсуд, почта, автовокзал – плановые работы на ВЛ.

Таттинский район:

08:00-20:00 — северо-восточная часть с. Ытык-Кюель – капитальный ремонт ВЛ;

10:00-15:00 – с. Туора-Куель, Дэбдиргэ – текущий ремонт оборудования на ПС.

Усть-Алданский район:

09:00-18:00 – с. Соттинцы, Хоногор – капитальный ремонт по замене опор;

09:00-12:00 – с. Борогонцы, Чаран, Маягас – внеплановые работы на ВЛ.

Чурапчинский район:

08:00-19:00 – с. Дирин – капитальный ремонт ВЛ.

Ленский район:

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

Нюрбинский район:

09:30–18:00 – с.Маар (ул. Боллохтохская, ул. Березовая, ул. Уйбаан баасыната, ул. Лесная, ул. Тага Кюеля, ул. Молодежная, ул. Школьная), с. Марха, с. Киров (плановый текущий ремонт ПС «Маар» /МВ-10кВ «Марха»).

Мирнинский район:

00:00-05:30 – п. Айхал (ул. Юбилейная д.14, м-н «Ермак», м-н «Игрушки», ларек «Печать», пекарня ТЦ, ул. Кадзова д. 1, д. 3; СОК, Хоккейный корт, Д/сад № 51, м-н «Экспресс»,ул. Алмазная д. 1, д. 3, д. 4; ул. Кадзова д. 4, отдел полиции, м-ны «Сармат», «Меркурий-4», «Гермес», ул. Энтузиастов д. 1, 3, 4, 5; Дом детского творчества, м-ны «Океан», «Карусель», «Кристалл», «Меркурий-3»,ул. Кадзова д. 2, ул. Энтузиастов д. 2, 6; Торговый центр, СОШ № 23, ларек «Яйцо», Библиотека, ГСК «Виктория», ТП-Гаражи, ТП-Бассейн, м-ны «Пресса», «Мираж», «Стиль», «Овощной рай», «Аленка», «Норд»,ул. Алмазная д. 4, Общежитие на 450 мест по ул. Алмазной, стройплощадка, ул. Попугаевой д. 1-10, 14, 18, 19, 23, 25, 27; СТО, Лаборатория, Сторожка, ГСК «Север», ГСК «Геолог») – строительные работы в помещениях РП-6.

Вилюйский район:

15:30-19:00 – с. Сосновка, с. Староватова, с. Тосу, с. Балагачча, с. Кирова, с. Сатагай – проверка средств релейной защиты на ВВ-35кВ ПС Тосу.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.