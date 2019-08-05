График плановых работ энергетиков на 6 августа

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 06 августа в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – п. Марха ул. Якутская 20/1-35, пер. Амгинский 1-9, Маганский тракт 2 км 16/11-38/3, Габышева 1-28, Автодорожная 1-25, Луговая 1-50, Кольцевая 1-101, пр. Незабудка 1-15, Кустук 80-100, ДСК Спорт-2, МП Спутник-2 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-13:00 – Покровский тракт 10-14 км, р-н Свинокомплекс – капитальный ремонт;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Вилюйский тракт 13-16 км, Лермонтова 26-32, Свердлова 2/2-12/2, Лермонтова 25/1-29/3, Объездная дорога 4/1-38/2, Космонавтов 1-7, Барахова 1-23, Солдатова 1-36, Золотарёва 1-27/1, Тихонова 10-34, Васильева 1-12, Газомагистральная 45-51, Тихонова 13-69, – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – Старый Покровский тракт, Покровский тракт 7км, ул. Пионерская 1-11, Семилетка 20-24, Жорницкого 24-46, Якутская 21-29, Песчаная 1-51, ДСК Автомобилист, Солдатова, Мординова, Ефимова – работы по технологическому присоединению потребителей.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Дойду – капитальный ремонт ВЛ.

Таттинский район:

08:00-20:00 — северо-восточная часть с. Ытык-Кюель – капитальный ремонт ВЛ;

10:30-17:00 – с. Усть-Татта, Хара-Алдан – текущий ремонт оборудования на ПС.

Томпонский район:

09:00-13:00 — п. Хандыга 3 котельных, Ростелеком, пождепо, хлебозавод , больница, нефтебаза, КНС-2 – ремонтные работы на ВЛ;

13:00-17:00 — п. Хандыга 4 котельных, водоканал, Ростелеком, детский сад, поликлиника, администрация – текущий ремонт.

Усть-Алданский район:

09:00-18:00 – с. Соттинцы, Хоногор – капитальный ремонт по замене опор;

13:00-17:00 – с. Тумул – плановые работы на ПС.

Чурапчинский район:

08:00-19:00 – с. Дирин – капитальный ремонт ВЛ.

Ленский район:

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

15:00–18:00 – г. Ленск (МУП Трансервис, МУП ПАХ, ООО Янта-Братск, ГазпромТрангазТомск, маг. Уют, Ростехнадзор, контейнерный центр ул. Победы 63Г, Пивград ул.Победы 73, Винослав ул. Победы 63В) – ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

09:30–18:00 – с. Маар (плановый текущий ремонт).

Верхневилюйский район:

17:00–18:30 – с. Оргет, с. Быракан, уч. Давыдов (профилактическая работа НУ СИЗПИ на В-35 Тойоку).

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.