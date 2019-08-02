График плановых работ энергетиков на 3-5 августа

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 3-5 августабудут проводиться по следующему графику:

3 августа

Ленский район:

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

4 августа

Ленский район:

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00–15:00 – г. Нюрба (пер. Чусовского (23-31), ул. Новоселова), с. Сюльцы, с. Нюрбачан – ремонтные работы на ВЛ.

5 августа

г. Якутск:

09:00-12:00 – ДСК Механизатор, Хатын-Юряхское шоссе 7 км, п. Марха ул. Жатайская, Просторная, Спутник-2 4/3-16/8, Жорницкого 30-54, ДПК Хочо – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 –Покровский тракт 7 км, СОТ Хатынг, ул. 1, 2 Берёзовая, п. Марха ул. Автострада 50 лет Октября, Заимка, 1-3 Набережная – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта, допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Покровский тракт 9 км, ул. И. Крафта, Чернышевскрго 2/2, 100-106/3, Алымова 12/1-18/3, Красильникова 9/1-11/3, пр, Ленина 5/2, Хабарова 5г – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – СОПК Пламя, ул. Таежная, 3 Сосны 37-100, Кирсанова, Суворова 1-31, 8 Марта 10-54, Рыдзинского 1а, пер. Маганский 9, Огородников 1-26, Усть-Мархинка 1-33, Намский тракт 13 км СОТ Орфей-2 – работы по технологическому присоединению потребителей;

Мегино-Кангаласский район:

10:00-17:00 — с. Хоробут, Сымах, Сола-Мелжехси — текущий ремонт.

Таттинский район:

08:00-20:00 — часть с Ытык-Кюель районы школы №1, ЛТЦ, квартальная котельная №1 — капитальный ремонт на ВЛ.

Томпонский район:

11:00-15:00 — с. Мегино-Алдан — текущий ремонт оборудования на ПС.

Ленский район:

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

10:00–11:00 – п. Беченча, Новая Мурья, Батамай, с. Южная Нюя – на время перевода нагрузки на РИП (электроснабжение от РИП до 20-00 10.08.2019 года).

Нюрбинский район:

15:00–16:00 – г. Нюрба (АБЗ, БПРМ); с. Антоновка (коровник на 100 голов); с. Чаппанда, с. Салтаны, летние фермы «Бэс Атах», «Туойдах» — подключение новой КТП.

Олекминский район:

14:30–17:30 – с. Олёкминское – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.