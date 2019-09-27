График плановых работ энергетиков на 28-30 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения на 28-30 сентября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

28 сентября:

Горный район:

09:00-18:00 – уч. Чирия, ПЛ-50 – работы в охранной зоне энергообъекта.

Мирнинский район:

09:00-18:00 – г. Мирный (жилые дома по ул. Звездная, Мухтуйская, пос. Геолог, дачи 4 км, АЗС-69, база Каратеева, база ИП Гуженцев, ул. Кирова 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, теплопункт-УГПД, теплопункт п. Геолог, теплопункт п. Верхний, ул. Таежная, ул. Целинная, ул. Ленская, ул. Лесная, ул. Интернациональная, ул. Иреляхская, ул. Вилюйская, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Экспедиционная, теплопункт «Нижняя школа», теплопункт по ул. Экспедиционная, СОШ №8, коррекционная школа-интернат, лесничество) – монтаж СИП.

28-29 сентября:

Намский район:

10:00-19:00 – с. Хамагатта (Суздалова, Касьянова, котельная ЖКХ, детский сад) –капитальный ремонт ВЛ.

29 сентября:

Ленский район:

09:00-18:00 – п. Ярославский – работы на подстанции.

30 сентября:

г. Якутск:

08:30-12:00 – Октябрьская 24, Марха мкр-н: Мархинская 16-57/2, Момская 18 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-10:30 – Каландаришвили 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, Кулаковского 35-41 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:00-12:00 – Ойунского 14-22, Интернациональная 17-46, Пригородная 4/2 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Ойунского 41, Сергеляхская 8-12 – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-16:00 – Вилюйский тракт 4 км, Хатынг-Юряхское шоссе 7-9 км, Окружная дорога. Базовый пер. – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

10:30-12:00 – Каландаришвили 8-15, Жиркова 6/3, Белинского 52, Петровского 3, 5 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне.

Ленский район:

11:00-14:00 – с. Орто- Нахара – перетяжка провода;

14:30-18-00 (с вводом на ночь) – г. Ленск (мкр. «Звездный»: ул. Королева, 1-я Озерная, 2-я Озерная, Юбилейная, Циолковского, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Якутии) – монтаж СИП.

Мирнинский район:

10:00-18:00 – г. Мирный (частично частный сектор по ул. Логовая) – монтаж СИП.

Олёкминский район:

14:00-16:00 – с. 1-й Нерюктяйинск, с. Бирюк – ремонт ВЛ.

Чурапчинский район:

09:00-18:00 – с. Ожулун, с. Деринг, с. Хадар, с. Хаяхсыт, с. Чакыр, п. Уорга, уч. Урэх-Керях – капитальный ремонт ВЛ;

09:00-19:00 – с. Харбала-2, уч. Кындал – капитальный ремонт ВЛ.

Хангаласский район:

07:00-8:00 – с. Октемцы, с. Чапаево, с. Улах-Ан, с. Техтюр – кратковременные ограничения электроснабжения во время оперативных переключений (по 10-15 мин);

11:00-16:00 – с. Булгунняхтах – работы в охранной зоне энергообъекта.

В графике возможны изменения.

Официальный сайт Якутскэнерго: https://www.yakutskenergo.ru/