График плановых работ энергетиков на 19 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения на 19 сентября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

08:30-12:00 – Бестужева-Марлинского 59-83, ДСК Механизатор, Новопортовской квартал ГСНК Комета, Сергеляхское шоссе 6 км, Сергеляхское шоссе 8 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Рыдзинского 35-43/1 – проверка средств релейной защиты;

09:00-12:00 – Красильникова 7/2-11, Автодорожная 8-8/9, Ойунского 36-39/2, Сергеляхская 6/1-12/1, Покровский тракт 9 км, Старый Покровский тракт 9 км, Ивана Крафта, Росинка, Кондакова, Стерх мкр-н, КИЗ Бердигестяхский – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-12:00 – Красноярова 11-22, Чкалова 31-52, Чернышевского 52-56, Байкалова 1-25, Неустроева 42-52/1, Стеклова пер. 1-15/1 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:00-12:00 – Лермонтова 115-136/2, Маяковского 77/1, Марха мкр-н: Сунтарская 1-32 Абыйская 30-40, Жиганская 1-33, Момская 15-25, Оленекская 26-36 – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-13:00 – Ярославского 3-8/1, Чернышевского 4/1-8/2 – подключение кабельной линии;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Луговая 48-73, Дружный пер. 1-18, Сергеляхское шоссе 4 км, Красильникова 2/5-9, Кольцевая 1-52/1, Автодорожная 4/2-14, Неустроева 25-62, Заложный пер. 1-23, СОТ Лена – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-12:00 – Автострада 50 лет Октября 1/6, 1/7, Можайского 13-15/3, спортивный комплекс «Стерх», Храм всех святых – работы в охранной зоне энергообъекта;

13:00-17:00 – Автодорожная 38-38/44, Хоринский пер. 1-14, Озерный пер. 1-15 – пасынковка опоры;

13:00-17:00 – Гольминка 1-й пер., Кржижановского 20-75/8, Челюскина 32-67, Маганский тракт 8 км СОТ Саранка, п. Маган: Антенная 1-14, Алымова 1-15/1 – дьиэлэри уокка холбооһун;

14:00-17:00 – Ленская 1-14, Пирогова 1-10, Ушакова 1-26, Жорницкого 1-13, Кутузова 1-7, Клары Цеткин 2/3-43, Святопокровский храм, Соборная Мечеть – ремонт выключателя нагрузки.

Вилюйский улус:

09:00-11:00 – с. 1-й Кюлят, с. 2-й Кюлят, с. Югюлят, с. Тылгыны – проверка устройств релейной защиты и автоматики.

Верхневилюйский район:

09:00-11:00 – с. Далыр, с. Мэйик, с. Кырыкый, с. Магас, с. Ботулу, с. Сургулук, уч. Трудовой, уч. Кюлят, уч. Кетердех – проверка устройств релейной защиты и автоматики.

Ленский район:

14:30-18:00 (с вводом на ночь) – г. Ленск (мкр-н Звездный ул. Королева, ул. 1-я Озерная, ул. 2-я Озерная, Юбилейная, Циолковского, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Якутии) – замена опоры.

Мегино-Кангаласский район:

в период с 09:00 до 18:00 кратковременное частичное ограничение в населенных пунктах: с. Майя (частично), с. Петровка – оперативные переключения;

09:00-18:00 – с. Ломтука, с. Хатылыма – ремонт ВЛ.

Мирнинский район:

11:00-16:00 – п. Алмазный (ул. Речная, Юбилейная, Спортивная, Дражная, поликлиника) – буровые работы, замена опоры;

09:00-18:00 – г. Мирный (ул. Звездная, Мухтуйская, пос. Геолог, дачи 4 км, АЗС-69, база Каратеева, база ИП Гуженцев, ул. Кирова 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20; теплопункт-УГПД, теплопункт п. Геолог, теплопункт п. Верхний) – установка опор;

09:00-18:00 – г. Мирный (частный сектор по ул. Индустриальная, Фрунзе, Первомайская, Лумумбы, пер. Заводской, дачи ТЗБ) – установка новых опор.

Сунтарский район:

10:00-18:00 – с. Толон – монтаж СИП, демонтаж опор.

Таттинский район:

08:00-17:00 – с. Ытык-Кюель – проверка средств релейной защиты.

Усть-Алданский район:

10:00-12:00 – с. Борогонцы (частично) – работы в охранной зоне энергообъекта.

Хангаласский район:

10:00-12:00, 13:00-15:00 – п. Мохсоголлох – работы в охранной зоне энергообъекта;

15:00-17:00 – г. Покровск (Звероферма мкр-н, Нефтебаза мкр-н) – работы в охранной зоне энергообъекта.

Чурапчинский район:

09:00-19:00 – с. Харбала-2, уч. Кындал – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

Официальный сайт Якутскэнерго: https://www.yakutskenergo.ru/