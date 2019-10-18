График плановых работ энергетиков на 19-21 октября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения на 19-21 октября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

19 октября:

Намский район:

09:00-18:00 – с. Намцы (Парковая, Т. Замятина, Лесной пер., Березовый пер.) – ремонт ВЛ.

19 октября-20 октября:

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Хатылыма, с. Ломтука – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:00-09:30, 17:30-18:00 – с. Майя, с. Петровка – оперативные переключения.

21 октября:

г. Якутск:

09:00-12:00 – СОТ Птицевод, Кирова 15-15г – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Каландаришвили 38/1-46, Лермонтова 106, 107/2, Детский реабилитационный центр, Детский сад № 52, Чернышевского 100-122, Автодорожная 17-26г, Покровский тракт 4 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:00-16:00 – Ямской пер., Кушнарева пер., Дружный пер., Хоринский пер., Озерный пер., Габышева, Автомобилистов, Сосновая, Кольцевая, Луговая, Сергеляхское поле, Незабудка проезд, Зодчих пер., Автодорожная, район Наркологии, Красильникова, Сергеляхское шоссе 4-5 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:00-16:00 – Заводская 2-20/1 – пасынковка опоры;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Наука квартал 15-56, Лонгинова 88-91, 1-я Даркылахская 40-48, Кржижановского 12-39/1, Сергеляхское шоссе 8 км, Зои Космодемьянской 1-16/3, – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

10:00-12:00 – п. Маган (Дарс, Новая) – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

13:00-17:00 – Курнатовского 58-100/3, ДПК Хайа-Анна, Бабушкина 9-11/2г – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-16:00 – п. Маган (40 лет Победы 7-58) – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне.

Вилюйский район:

10:00-17:00 – с. Кирово – перетяжка провода ВЛ.

Горный район:

11:00-18:00 – с. Орту-Сурт, с. Кептени – ремонт ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Хатылыма, с. Ломтука – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:00-09:30, 17:30-18:00 – с. Майя, с. Петровка – оперативные переключения;

09:00-18:00 – с. Дойду – ремонт ВЛ.

Мирнинский район:

09:30-14:00 – г. Мирный (здание ЕДДС по ул. Индустриальная, 3; здание пожарного депо по Ленинградскому пр., 9; гаражи в районе пожарного депо по Ленинградскому пр.) – подключение потребителя.

Олёкминский район:

14:30-17:00 – с. Олекминское – ремонт ВЛ.

Таттинский район:

07:00-09:00, 20:00-21:00 — с. Уолба, с. Усть-Татта, с. Хара-Алдан, с. Мегино-Алдан, с. Ытык-Кюель (частично) — работы в охранной зоне.

Усть-Алданский район:

09:00-18:00 – с. Соттинцы, с. Хоногор, с. Ары-Тит – капитальный ремонт ВЛ.

Хангаласский район:

09:00-16:00 — г. Покровск (Б. Ксенофонтовых 44-57, магазин «Атлант», Народный суд, аптека) — ремонт ВЛ;

09:00-17:00 — с. Жемкон-2 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне.

Чурапчинский район:

08:00-19:00 – с. Мырыла, с. Телей, летник Мяндиги, уч. Мельжехси – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.