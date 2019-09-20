График плановых работ энергетиков c 21 по 23 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения с 21 по 23 сентября в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

21 сентября:

Олёкминский район:

10:00-12:00 – с. Заречный, с. Троицк – работы на подстанции;

14:00-16:00 – с. Солянка – работы на подстанции.

21-22 сентября:

Горный район:

09:00-17:00 – уч. Чирия, уч. Харыялах, уч. Кылыс, ПЛ-50, ПЛ-51 – работы в охранной зоне ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Ломтука, с. Хатылыма – ремонт ВЛ.

в период с 09:00 до 18:00 кратковременное частичное ограничение в населенных пунктах: с. Майя (частично), с. Петровка – оперативные переключения.

Мирнинский район:

09:00-18:00 – г. Мирный (ул. Ручейная, П. Алексеева мкр-на Аэропорт, м-н «Стругураш») – замена опор.

23 сентября:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Халтурина 22/1, Лонгинова 33-53/1, Сергеляхское шоссе 11 км, Хатынг-Юряхское шоссе СОТ Зодчий-1 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – п. Пригородный (частично), Покровский тракт 4-8 км, район Шестаковки, район Петуховки – проверка средств релейной защиты;

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7-8 км, ДСК Механизатор – распределение нагрузки;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Белое Озеро мкр-н (частично), Хатынг-Юряхское шоссе 6 км, СОТ Тайга-1, СОТ Тайга-2, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-12:00 – Автодорожная 47/2-59/3, Покровский тракт 7 км – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 7 км – распределение нагрузки;

13:00-17:00 – Кольцевая 20-39/1, Красильникова 1-24/1, Автодорожная 1-57, Покровский тракт 4 км – проверка средств релейной защиты;

13:00-17:00 – Габышева 1-30, Покровский тракт 10 км, ДСК Отдых-2 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Сергеляхское поле, Луговая 10-50, Автодорожная 28/15-38/30 – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – Марха мкр-н: Мархинская, Совхозная, Жиганская, Медиков, Охотников, Студенческий пер., Учур, Момская – работы в охранной зоне энергообъекта;

13:30-17:00 – Покровский тракт 10 км – распределение нагрузки.

Горный район:

09:00-17:00 – уч. Чирия, уч. Харыялах, уч. Кылыс, ПЛ-50, ПЛ-51 – работы в охранной зоне ВЛ.

Ленский район:

14:30-18:00 (с вводом на ночь) – г. Ленск (мкр-н Звездный ул. Королева, ул. 1-я Озерная, ул. 2-я Озерная, Юбилейная, Циолковского, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Якутии) – замена опоры.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Ломтука, с. Хатылыма – ремонт ВЛ.

в период с 09:00 до 18:00 кратковременное частичное ограничение в населенных пунктах: с. Майя (частично), с. Петровка – оперативные переключения;

10:00-16:00 – с. Балыктах, с. Тарат, с. Тюнгюлю (районы бани, АЗС, бойни) – работы в охранной зоне энергообъекта.

Намский район:

13:00-15:00 – с. Хатырык, с. Маймага, с. Тюбятцы – проверка средств релейной защиты;

15:00-17:00 – с. Модутцы – – проверка средств релейной защиты.

Чурапчинский район:

09:00-19:00 – с. Харбала-2, уч. Кындал – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

Официальный сайт Якутскэнерго: https://www.yakutskenergo.ru/