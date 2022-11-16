График плановых отключений в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях теплоснабжения и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 16 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 09.30 – 11.00 — ул. Бабушкина, 2, 4, 6, 8, 12 с дробями, ул. 50 лет Советской Армии, 29, 31, 31/1, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 33/1, 33/2, 33/8, 39. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Притузова, 6, ул. Бекетова, 7а, 9а, ул. Заводская, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.00 – 11.00 — ДСК Взлет, Сергеляхское шоссе, 10 км, 27/5, 27/3, 27/2, 27/1, 27, 25а. 09.00 – 11.30 — пер. Васильева, 3, 5/1, 7/1, 9, 11/1, 7/2, 7/2а. 09.00 – 16.30 – ул. Трудовая, 1 — 10, 13 — 16, 19 — 26, 28, 29, ул. Степная, 13/2, 15/2, 9/2, 11/1, 17а, 15, пер. Озерный, 4, 6, ГПСК по ул. Трудовой.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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