График плановых отключений в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 28 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 17.00 — мкрн. Марха (частично), ул. Автодорожная, 38/6 — 38/24, 55 — 59, мкрн. Борисовка-1, 33 — 37, 43/8, 50 — 53, ул. 8 Марта, 60, ул. Белое озеро, Покровский тр., 10 км, ул. Маяковского, 58 — 60, ул. Чехова, 51 — 76, СОТ «Птицевод Хоро». 09.30 – 11.30 – ул. Винокурова, ул. Советская, ул. Ильменская, Окружная дорога, ул. Билибина, ул. Ново-Карьерная, ул. Ново-Сайсарская, ул. 1-й Академический переулок, 2-й Академический переулок, 3-й Академический переулок, ул. Лонгинова. 09.30 – 12.00 — Вилюйский тр., 4, 5 км, мкрн. Борисовка-3, переулок Базовый, ул. Три сосны, Окружная дорога, Окружное шоссе. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 12.00 – ул. Стадухина, 81, 81/3, 81/4, 83/2, 83/3, ул. П. Алексеева, 81/1, ул. Ф. Кона, 1а. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 12.00 — Вилюйский переулок, 8 — 16 с дробями. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. Автодорожная, 10, 10/1, 13 + ч/сектор, ул. Красильникова, 13, 15. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 11.30 – ул. Лонгинова, 6, 8, ул. Сосновая, 1, ул. Кочнева, 14А. 09.00 – 17.00 — Сергеляхское шоссе, 4 км, 1, 1/1, 3.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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