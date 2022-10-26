График плановых отключений в столице

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 26 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 11.00 – ул. Лермонтова, 89, 71. 09.00 – 12.00 – ул. Заозёрная 4/1 (скв. Я-36 глубинный насос), ул. Парковая, 16, ул. Парковый проезд, 13. 09.00 – 13.00 – пер. Вилюйский, 1-28, ул. Лермонтова, 66-78, ул. Петровского, 46, 48. 09.00 – 16.00 – ул. Красноярова, 11,14,15, ул. Чкалова, 31-51. 09.00 – 17.00 – ул. Стрекаловского, 40, ул. Мординова, 5-18. 09.30 – 12.00 – ул. Строда, 55, ул. Тимирязева, 37, ул. Красноярова, 15-29, ул. Дежнева, 57-79, ул. Байкалова, ул. Гастелло, ул. Неустроева, 25-62, ул. Громова, 1-18, ул. Чкалова, 17/2, ул. К. Цеткин, 2, ул. Дзержинского, 35а-36, ул. Тимирязева, 62-62/4, ул. О. Кошевого, 2-10, ул. Крупской, 53-61. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 16.00 – ул. П. Алексеева, 81/1, ул. Стадухина, 81, 81/5, 81/8, 81/9, 83/2, 73/1, 83/3, 81к3, 81к4, 81/1, 81/6, 81/2, 81/5, 81/9а, ул. Ф. Кона, 1А, 3/1, 32/1, 55, 55а, 77, ул. Курашова, 91/3. — отключение теплоснабжения: 09.30 – 12.00 – Бестужева-Марлинского, 7, 7/2, Ф. Попова, 6, 6/1. АО «Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Л. Чайкиной, ул. Гастелло, ул. К. Уткина, ул. Байкалова, 20, 25/2, ул. Неустроева, 24, 26, ул. Тимирязева, ул. Чернышевского, 94-10, ул. Крупской, 14, 26, ул. Автодорожная, 1, 2, ул. О. Кошевого, ул. Матросова, 1/1, 1/2, 1/3, 19, ч/сектор. 11.00 – 12.00 — Вил. тракт 3 км. ГИБДД. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 13.30 – 16.30 – ул. Очиченко, 3/14.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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