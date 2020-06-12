График отключения воды на следующую неделю в Якутске

С 10:00 до 14:00 15 июня 2020 года в связи с ремонтными работами АО “Теплоэнергия” будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадают: дома №32, 43, 34/1, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 40/1 по улице Пионерская, дома №10, 55, 57, 57/1, 59, 59/1, 61/1, 63, 63/1 по улице Якутская, дома №9, 11, 11/1, 13, 13/1, 16 по улице Космонавтов.

С 22:00 16 июня 2020 года до 6:00 17 июня 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией магистрального трубопровода (водолиния “Водоузел №1 – Водоузел №2”) будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадают: квартал 162 (частично), ГРЭС, дома №86/2, 86/3 по улице 50 лет Советской Армии, Речной порт, Промышленный техникут, ОАО “Алмазы Анабара”.

С 22:00 17 июня 2020 года до 6:00 18 июня 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния “Водоузел №1 – Водоузел №6”) будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадают: кварталы 9, 15 (дома ближе к улице Строителей), 40, 43, 52, 165, ГПТУ-14, Строительный рынок, ФАПК “Якутия”.

С 10:00 до 14:00 19 июня 2020 года в связи с ремонтными работами АО “Теплоэнергия” будет ограничена подача холодного водоснабжения.

Под отключение попадают: 122 квартал, частный сектор по улицам Крупской, Чернышевского, Лизы Чайкиной, Матросова, Неустроева, Гастелло, Автодорожная, Ксенофонта Уткина.