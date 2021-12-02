График отключения теле- и радиосигналов в декабре

По информации ФГУП «РТРС» РС (Я), с 1 по 31 декабря в Якутии будут проводить плановую профилактику телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FМ-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

График отключений телерадиосигнала по Якутии в декабре 2021 года

(время указано по Якутску UTC+9)