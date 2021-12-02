02.12.2021
17:59
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Общество

График отключения теле- и радиосигналов в декабре

По информации ФГУП «РТРС» РС (Я), с 1 по 31 декабря в Якутии будут проводить плановую профилактику телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FМ-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ. 

График отключений телерадиосигнала по Якутии в декабре 2021 года 

(время указано по Якутску UTC+9)

Муниципальный районПункт вещанияДатаКаналВремя начала (чч:мм)Время окончания (чч:мм)
1Алданский районКутана15.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
2Алданский районУгоян22.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
3Алданский районЧагда14.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
4Амгинский улусАмга21.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
5Амгинский улусПокровка23.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
6Анабарский улусСаскылах07.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
7Анабарский улусЮрюнг-Хая08.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
8Верхневилюйский улусБагадя15.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
9Верхневилюйский улусКырыкый08.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
10Верхневилюйский улусТуобуя01.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
11Верхневилюйский улусХарбала16.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
12Вилюйский улусКирово28.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
13Вилюйский улусКюбяинде22.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
14Вилюйский улусКюлекянь23.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
15Вилюйский улусТербяс21.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
16Вилюйский улусУсун20.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
17Жиганский улусБаханай01.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
18Жиганский улусЖиганск02.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
19Жиганский улусКыстатыам03.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
20Томпонский улусТополиное01.12.2021РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)10:0016:00
21Аллаиховский улусЧкалов08.12.2021РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7)8:0014:00
22Нижнеколымский улусКолымское08.12.2021РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7)8:0014:00
23Нижнеколымский улусЧерский07.12.2021РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7)8:0014:00
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба мининноваций
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