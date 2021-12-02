График отключения теле- и радиосигналов в декабре
По информации ФГУП «РТРС» РС (Я), с 1 по 31 декабря в Якутии будут проводить плановую профилактику телепередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FМ-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
График отключений телерадиосигнала по Якутии в декабре 2021 года
(время указано по Якутску UTC+9)
|№
|Муниципальный район
|Пункт вещания
|Дата
|Канал
|Время начала (чч:мм)
|Время окончания (чч:мм)
|1
|Алданский район
|Кутана
|15.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|2
|Алданский район
|Угоян
|22.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|3
|Алданский район
|Чагда
|14.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|4
|Амгинский улус
|Амга
|21.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|5
|Амгинский улус
|Покровка
|23.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|6
|Анабарский улус
|Саскылах
|07.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|7
|Анабарский улус
|Юрюнг-Хая
|08.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|8
|Верхневилюйский улус
|Багадя
|15.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|9
|Верхневилюйский улус
|Кырыкый
|08.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|10
|Верхневилюйский улус
|Туобуя
|01.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|11
|Верхневилюйский улус
|Харбала
|16.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|12
|Вилюйский улус
|Кирово
|28.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|13
|Вилюйский улус
|Кюбяинде
|22.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|14
|Вилюйский улус
|Кюлекянь
|23.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|15
|Вилюйский улус
|Тербяс
|21.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|16
|Вилюйский улус
|Усун
|20.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|17
|Жиганский улус
|Баханай
|01.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|18
|Жиганский улус
|Жиганск
|02.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|19
|Жиганский улус
|Кыстатыам
|03.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|20
|Томпонский улус
|Тополиное
|01.12.2021
|РТРС-1 (+6) РТРС-2 (+7)
|10:00
|16:00
|21
|Аллаиховский улус
|Чкалов
|08.12.2021
|РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7)
|8:00
|14:00
|22
|Нижнеколымский улус
|Колымское
|08.12.2021
|РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7)
|8:00
|14:00
|23
|Нижнеколымский улус
|Черский
|07.12.2021
|РТРС-1 (+8) РТРС-2 (+7)
|8:00
|14:00
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба мининноваций
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