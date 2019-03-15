График отключения электричества в Якутии на 16-18 марта

Временные ограничения электроснабжения 16-18 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

16 марта:

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

11:00-15:00 – п. Алмазный (жилой сектор, больница, СОШ №6, детский сад) – ремонтные работы на ВЛ;

15:00-19:00 – г. Мирный (дачи ТЗБ, мкр-н Заречный, дачи СОТ «Энтузиаст», детский сад, теплопункт «Заречный», инфекционное отделение Мирнинской ЦРБ) – демонтаж опор ВЛ.

17 марта:

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

18 марта:

г. Якутск:

09:00-11:00 – 203 мкр-н 3, 4 – демонтаж КЛ;

09:00-14:00 – Дежнева 34-79, Красноярова 27-58 Тимирязева 24-26, Громова 1-18, Байкалова 36/1, Строда 72-78, Крупской 41, 43/1 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Автодорожная 36/6-38/36, Транспортная 11-27/1, Автомобилистов 9/4-19/4, Новопокровский тракт, п. Пригородное (Молодежный, Озёрная), Хоринский пер. 1-26, Ямской пер. 1-22, Кушнарева 1-33, Озерный 1-33 пер., Автодорожная 38-38/22 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-13:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 6-7 км, Белое Озеро (частично), р-н Племобъединения, Маганский тракт 2-9 км – пасынковка опоры;

14:00-16:00 – Крупской 37, Чепалова 37 – демонтаж КЛ.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

14:30-16:30 — г. Ленск (Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, мкр-ны Чанчик, Мухтуйский, Мархинский, ДОУ «Чебурашка») – ремонт разъединителя Р-1-1.

Намский улус:

09:00-18:00 – с. Тастах, с. Салбан, с. Арбын – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

Нюрбинский район:

11:00-18:00 — с.Маар (ул. Боллохтохская, ул. Березовая, ул. Уйбаан баасыната, ул. Лесная, ул. Тага Кюеля, ул. Молодежная, ул. Школьная) с. Марха; с. Киров – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.