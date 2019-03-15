АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-13
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.40
 74.06
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2019, 17:39
Экономика
График отключения электричества в Якутии на 16-18 марта
15.03.2019, 17:26
Происшествия
Резонанс
Названы фирмы-участники картельного сговора в Якутии
15.03.2019, 17:12
Экология
В Табаге выявлен факт разлива жидких бытовых отходов
15.03.2019, 17:03
Происшествия
Летевший из Якутии в Москву Boeing из-за неисправности приземлился в Сыктывкаре
15.03.2019, 17:00
Путешествия
Проведи майские каникулы в Грузии!
15.03.2019, 16:52
Происшествия
Пожарные отбуксировали автомобиль, застрявший у села Майя
15.03.2019, 16:35
Финансы
Финансовая грамотность: Помогаем найти ответы на самые сложные вопросы
15.03.2019, 16:25
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии объявило о тестировании абитуриентов Международной Арктической школы 
15.03.2019, 16:15
Судебная хроника
Экстра
Фигурантов картельного сговора в Якутии посадили под домашний арест
15.03.2019, 16:06
Политика
Анонс
Сессия парламента Якутии перенеслась на 20-21 марта
15.03.2019, 15:51
Происшествия
Видео
В Якутии у адвоката украли телефон во время оглашения приговора
15.03.2019, 15:40
Спорт
Кубок мира по вольной борьбе начнется со схваток России и Кубы
15.03.2019, 15:32
Культура & Образование
Петр Кулаковский исполнит опасные трюки в шоу «Кенул»
15.03.2019, 15:18
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Вологодский научный центр РАН 
15.03.2019, 15:02
Спорт
Фотофакт
Кубок мира из алмазов. В Якутске выставлено панно из драгоценных камней
15.03.2019, 14:56
Происшествия
В Жатае ликвидирован пожар в заброшенном здании
15.03.2019, 14:41
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает соболезнования
15.03.2019, 14:37
Экология
В Якутске состоялась встреча по мусорной реформе
15.03.2019, 14:21
Спорт
Схема расположения парковок для болельщиков Кубка мира
15.03.2019, 14:00
Якутск
За прошедшие сутки в Якутске вывезено 5713 кубометров снега
15.03.2019, 13:45
Якутск
Жители 202 и 203 микрорайонов просят построить поликлинику
15.03.2019, 13:30
Общество
Как пережить кризис среднего возраста
15.03.2019, 13:15
Сахалыы
Афиша
Эстрада тыйаатыра саҥа бырайыага “Өбүгэ тыына”
15.03.2019, 13:00
Общество
В столице Якутии состоится съезд эвенов
15.03.2019, 12:48
Судебная хроника
В Якутии открылась правда о расправе
15.03.2019, 12:46
Экономика
Свыше 30,7 млн руб. направят на противопадковые мероприятия в Якутии
15.03.2019, 12:42
Спорт
В Якутии идет Спартакиада работников системы среднего профобразования
15.03.2019, 12:37
Экономика
Жатайская БТЭФ внедряет новые технологии
15.03.2019, 12:23
Спорт
Большой успех юных дебютантов из Якутии
15.03.2019, 12:17
Политика
Экстра
Новые назначения в мэрии Якутска
15.03.2019, 12:15
Происшествия
Нехороший гость
15.03.2019, 12:07
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: во избежание проблем, соблюдайте охранные зоны газопроводов
15.03.2019, 11:58
Экономика
Объявление
Вниманию жителей Якутии
15.03.2019, 11:44
Финансы
Ошибся с переводом денег? Попробуй исправить ошибку!
15.03.2019, 11:33
Политика
Предложение Айсена Николаева получило поддержку
15.03.2019, 11:31
Происшествия
Видео
Дерзкая кража в Якутске попала на камеру видеонаблюдения
15.03.2019, 11:16
Спорт
Чемпион мира и призер Олимпийских игр проведет мастер-класс для юных борцов
15.03.2019, 11:03
Происшествия
Преступление в отдаленном поселке Якутии
15.03.2019, 10:53
Политика
Фотофакт
Народный депутат Якутии попал в скандальную рекламу?
15.03.2019, 10:49
Спорт
Интересные игры проходят в Якутске
15.03.2019, 10:37
Судебная хроника
Цена оскорбления
15.03.2019, 10:26
Политика
Анонс
Прямой разговор с главой Якутии
15.03.2019, 10:14
Происшествия
В Якутии из горящей 9-этажки эвакуировали жителей
15.03.2019, 10:02
Якутск
Жители Автородорожного округа обеспокоены
15.03.2019, 9:50
Судебная хроника
Некоторых жизнь ничему не учит…
15.03.2019, 9:39
Общество
Якутская городская Дума поздравляет работников ЖКХ
15.03.2019, 9:24
Судебная хроника
Коварные риэлторы Якутска
15.03.2019, 9:12
Красота & Здоровье
Якутской журналистке сделали операцию
15.03.2019, 9:00
Судебная хроника
В Якутии прокуратура ополчилась на судебных приставов
15.03.2019, 8:59
Происшествия
Резонанс
Далеко ли до Таллина? Прокуратура начала проверку «Якутскэкосети»
15.03.2019, 8:40
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
15.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
15.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 марта 2019
15.03.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения журналиста и общественного деятеля
14.03.2019, 23:55
Происшествия
Видео
Скандал
В Якутии возбуждены громкие уголовные дела по фактам мошенничества
14.03.2019, 22:20
Желток
Instagram
Якутское вирусное видео
14.03.2019, 22:01
Общество
В Якутии появился новый городок с крытыми переходами для людей
14.03.2019, 21:32
Якутия
Какая погода ожидается в Якутии завтра?
14.03.2019, 21:09
Общество
Резонанс
Невероятно, но факт! The Daily Telegraph в Хатассах
14.03.2019, 20:57
Судебная хроника
Угонщик-рецидивист пытался избежать наказания
14.03.2019, 20:41
Экология
В скольких населенных пунктах Якутии ожидается критическое половодье?
14.03.2019, 20:22
Общество
Резонанс
Водоканал объяснил проблему с грязной водой в Якутске
14.03.2019, 20:10
Политика
Эксклюзив
Алевтина Эверстова: Нужны комплексные меры, чтобы увеличить численность населения
14.03.2019, 20:05
Происшествия
Фотофакт
«Перевертыш» в центре Якутска
14.03.2019, 19:40
Культура & Образование
Ансамбль танца «Алан» из Осетии приглашает!
14.03.2019, 19:22
Спорт
Виктор Рассадин о шансах на Кубке мира
14.03.2019, 19:13
Якутия
График плановых работ энергетиков на завтра
14.03.2019, 18:55
Общество
​​​​​​​«Единая Россия» инициирует проверку по факту нарушений в молочной продукции
14.03.2019, 18:37
Спорт
Instagram
Необычные совпадения в жизни двух якутских борцов — участников Кубка мира
14.03.2019, 18:21
Общество
Как в Якутске решают проблемы преступности
14.03.2019, 18:06
Экономика
BASCONI: Спешите! Палантин в подарок!
14.03.2019, 17:59
Культура & Образование
Анонс
В апреле состоится V Республиканский конкурс песни имени Марфы Колесовой
Архив новостей
Экономика
15 марта 2019, 17:39
38

График отключения электричества в Якутии на 16-18 марта

Временные ограничения электроснабжения 16-18 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

16 марта:

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

11:00-15:00 – п. Алмазный (жилой сектор, больница, СОШ №6, детский сад) – ремонтные работы на ВЛ;

15:00-19:00 – г. Мирный (дачи ТЗБ, мкр-н Заречный, дачи СОТ «Энтузиаст», детский сад, теплопункт «Заречный», инфекционное отделение Мирнинской ЦРБ) – демонтаж опор ВЛ.

17 марта:

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

18 марта:

г. Якутск:

09:00-11:00 – 203 мкр-н 3, 4 – демонтаж КЛ;

09:00-14:00 – Дежнева 34-79, Красноярова 27-58 Тимирязева 24-26, Громова 1-18, Байкалова 36/1, Строда 72-78, Крупской 41, 43/1 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Автодорожная 36/6-38/36, Транспортная 11-27/1, Автомобилистов 9/4-19/4, Новопокровский тракт, п. Пригородное (Молодежный, Озёрная), Хоринский пер. 1-26, Ямской пер. 1-22, Кушнарева 1-33, Озерный 1-33 пер., Автодорожная 38-38/22 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-13:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 6-7 км, Белое Озеро (частично), р-н Племобъединения, Маганский тракт 2-9 км – пасынковка опоры;

14:00-16:00 – Крупской 37, Чепалова 37 – демонтаж КЛ.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

14:30-16:30 — г. Ленск (Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, мкр-ны Чанчик, Мухтуйский, Мархинский, ДОУ «Чебурашка») – ремонт разъединителя Р-1-1.

Намский улус:

09:00-18:00 – с. Тастах, с. Салбан, с. Арбын – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

Нюрбинский район:

11:00-18:00 — с.Маар (ул. Боллохтохская, ул. Березовая, ул. Уйбаан баасыната, ул. Лесная, ул. Тага Кюеля, ул. Молодежная, ул. Школьная) с. Марха; с. Киров – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей  www.yakutskenergo.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.03.2019, 12:49
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Какая школа Якутска является самой лучшей?
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Судебная хроника
15.03.2019

Фигурантов картельного сговора в Якутии посадили под домашний арест

Видео
Происшествия
15.03.2019

В Якутии у адвоката украли телефон во время оглашения приговора

Финансы
15.03.2019

Под крылом СК «Стерх»: Вологодский научный центр РАН 

Экономика
15.03.2019

Свыше 30,7 млн руб. направят на противопадковые мероприятия в Якутии

Экономика
15.03.2019

«Сахатранснефтегаз»: во избежание проблем, соблюдайте охранные зоны газопроводов

Политика
15.03.2019

Предложение Айсена Николаева получило поддержку

Видео
Происшествия
15.03.2019

Дерзкая кража в Якутске попала на камеру видеонаблюдения

Спорт
15.03.2019

Интересные игры проходят в Якутске