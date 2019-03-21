График отключений в Якутии на 22 марта

Отключения электроэнергии 22 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Чернышевского 37-118, Крупской 26-120, Хабарова 21-27 – ремонт силового трансформатора;

09:00-12:00 – ДСК «Сардана» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-13:00 – Ломоносова 37 – трассировка кабеля;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Степанова 6-12, Красильникова 2-9, Зодчий пер. 1-8, Дачная 1/1-5, Курнатовского 48-58/1, Чайковского 70-103, Лонгинова 13-25, Парковая 1-16, 1-3 Академический пер., Кутузова 15-33, Петра Алексеева 66, Рыдзинского 29-41, Красильникова 2-9, Зодчий пер. 1-8 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-10:30, 15:30-16:00 – 50 лет Советской Армии 1-56, Кальвица 2/1-6/2, Лесозаводская 1-7, Гольминка 1-34, Богдана Чижика 29, Полины Осипенко 1-8/2 – ремонт ВЛ;

09:30-12:00 – Чернышевского 106, 106а – пасынковка опоры;

09:30-13:00 – Каландаришвили 43, Чайковского 22 – монтаж СИП;

09:30-13:00 – Кондакова, Старый Покровский тракт, Ивана Крафта, Стерх мкр-н, Покровский тракт 8-10 км – ремонт ВЛ;

09:30-16:00 – 2-я Пристанская 2, 2/1, 1-я База 19-106, 2-я База 30-66 – ремонт ВЛ.

Вилюйский район:

14:00-18:00 – г. Вилюйск (микрорайон Арболит, ул. Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, м-Алексеева, Восточная, часть улиц Чапаева, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ;

11:00-18:00 – с. Угулятцы – ремонтные работы на ВЛ;

10:00-18:00 – с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

08:30-20:00 – п. Ярославский (осущ. от ДЭУ-200) – ремонтные работы на ВЛ;

09:30-17:30 — г. Ленск (Советская 8-13, Чапаева 26, 28, 29, 30, 32) – ремонтные работы на ВЛ;

10:00-18:00 – с. Батамай – ремонтные работы на ВЛ.

Намский район:

09:00-17:00 – с. 2-й Хомустах – ремонт ВЛ;

09:00-18:00 – с. Тастах, с. Арбын, с. Салбан – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта.

Нюрбинский район:

11:00-17:00 – с. Аранастах – ремонтные работы на ВЛ.

Олекминский район:

13:00-17:00 – п. Троицк – ремонтные работы на ВЛ;

13:00-13:20, 16:40-17:00 – п. Заречный – ремонтные работы на ВЛ.

Сунтарский район:

10:00-18:00 – с. Крестях, с. Хордогой, с. Куокуну, с. Нахара, с. Тенкя – ремонтные работы на ВЛ.

Усть-Алданский район:

09:00-11:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00 – с. Эселях, с. Хомустах, с. Тулуна, с. Борогонцы (жилой квартал) – при нехватке мощностей возможны ограничения электроснабжения во время проведения капитального ремонта линии электропередачи;

11:00-13:00, 15:00-17:00 – с. Маягас, с. Чаран, с. Борогонцы (восточная часть) – при нехватке мощностей возможны ограничения электроснабжения во время проведения капитального ремонта линии электропередачи.

В графике возможны изменения.