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20 марта 2019, 18:15
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График отключений электроэнергии в Якутии на 21 марта

Отключения электроэнергии 21 марта в Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск: 

09:00-12:00 – Крупской 37, Чепалова 37, Строда 57, Тимирязева 15, Петра Алексеева 83-83/20, 85/11, 86, Кутузова 31 – работы на территории охранной зоны энергообъекта;

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 7 км 16/1а, Ильменская 35-49/1;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Вилюйский тракт 5 км 80-87, Три сосны 43-65, Чайковского 70-103, Лонгинова 13-25, Парковая 1-16, 1-3 Академический пер., Лонгинова 46/2 -72/1, Ново-Сайсарская 14-28/5а, Янская, Полярная, Сосновый пер., Луговая, Северная, Огородников – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – 50 лет Советской Армии 30-120/7, Рихарда Зорге 1-15, Бабушкина, Речников 1-36, Беринга 40-121, Челюскина 1-47, Огородников, СОТ Прибрежный, Усть-Мархинка – работы на территории охранной зоны энергообъекта;

09:30-14:00 – Пристанская 50-120, 50 лет Советской Армии 100-103 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:30-16:00 – 50 лет Советской Армии 1-56, Кальвица 2/1-6/2, Лесозаводская 1-7, Гольминка 1-34, Богдана Чижика 29, Полины Осипенко 1-8/2, 1-я База 49/2-122/3 – работы на территории охранной зоны ВЛ;

13:00-16:00 – с. Хатассы – работы на территории охранной зоны энергообъекта;

13:30-17:00 – Марха мкр-н (частично), Намский тракт 1-13 км – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 11 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Песчаная 1-94 (четная сторона). Строителей 20, Дальняя 43-77 – работы на территории охранной зоны энергообъекта;

14:00-17:00 – Чусовского 1-57, Хатынг-Юряхское 5 км – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

14:30-18:00 – г. Вилюйск (частично) – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

10:00-18:00 – с. Батамай – ремонтные работы на ВЛ;

08:30-20:00 – п. Ярославский (осущ. от ДЭУ-200) – ремонтные работы на ВЛ;

09:30-17:30 – г. Ленск (ул. За мир, Фурманова 27, 29) – замена провода на СИП;

10:00-15:00 — п. Витим (мкр-н Геолог, ул. Энтузиастов, Нефтяников, Декабристов) – уборка снега с изоляторов и осмотр трех КТП;

10:00-12:00 – г. Ленск (мкр-н Спутник, Короленко, Береговая, Плановая) – подключение КТП.

Сунтарский район:

11:00-13:00 – с. Крестях – проверка устройств релейной защиты и автоматики;

13:00-15-00 – с. Хордогой, с. Нахара, с. Куокуну, с. Тенкя – проверка устройств релейной защиты и автоматики;

10:00-18:00 – с. Крестях, с. Хордогой, с. Куокуну, с. Нахара, с. Тенкя – ремонтные работы на ВЛ.

Намский район:

09:00-18:00 – с. Тастах, с. Намцы (частично) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта.

Нюрбинский район:

10:00-16:00 — с. Марха, с. Киров – ремонтные работы на ВЛ.

Олекминский район:

13:00-17:00 – п. Троицк – ремонтные работы на ВЛ; 

13:00-13:20, 16:40-17:00 – п. Заречный – ремонтные работы на ВЛ.

Усть-Алданский район:

09:00-11:00, 13:15:00, 17:00-19:00 – с. Борогонцы (частично), с. Тулуна, с. Хомустах – возможны ограничения электроснабжения во время проведения капитального ремонта линии электропередачи;

11-13, 15-17 – с. Борогонцы (частично), с. Маягас, с. Чаран, с. Носовка – возможны ограничения электроснабжения во время проведения капитального ремонта линии электропередачи.

В графике возможны изменения.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru
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