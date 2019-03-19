График отключений электроэнергии в Якутии на 20 марта

Отключения электроэнергии 20 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 10 км 23-23/23 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Автодорожная 38-38/44, Хоринский пер. 1-14, пер. Озерный 1-15, Ивана Арбита 1-25 – пасынковка опоры;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Чехова 58-76, Маяковского 37-60, Кондакова, Сергеляхское поле, КИЗ Батагайский, Старый Покровский тракт 1-10/2 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:30-17:00 – ДСК Сардана 30-40, Наука квартал, Кустук 107/2, 109/3 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7-8 км – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Песчаная 1-94 (четная сторона), Строителей 20, Дальняя 42-77 – ревизия вторичных цепей измерительного комплекса.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

10:00-18:00 – с. Батамай – ремонтные работы на ВЛ.

Сунтарский район:

10:00-18:00 — с. Крестях, с. Хордогой, с. Куокуну, с. Нахара, с. Тенкя – ремонтные работы на ВЛ;

10:00-18:00 — с. Аллага, с. Жархан, с. Усун-Кель – ремонтные работы на ВЛ;

16:00-18:00 — с. Тойбохой (больница, музей, Дом культуры, администрация, детсад, почта, начальная школа) – проверка устройств релейной защиты и автоматики.

Намский район:

09:00-18:00 – с. Тастах, с. Салбанцы, с. Арбынцы, с. Харыялах (частично) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта.

Нюрбинский район:

11:00-18:00 — с. Маар (Боллохтохская, Березовая, Уйбаан баасыната, Лесная, Тага Кюеля, Молодежная, Школьная) с. Марха, с. Киров – ремонтные работы на ВЛ.

Олекминский район:

13:00-17:00 – п. Троицк – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ;

13:00-13:20, 16:40-17:00 – п. Заречный – ремонтные работы на ВЛ 10 кВ;

14:30-17:30 – г. Олекминск (Дудкина, Ямская, Интернациональная, Е. Ересько, Ленская, Северная, Звездная, Пашенная, Рябиновая, Верняя, Тальниковый пер.) – подключение новой отпайки на ВЛ 6кВ;

14:30-17:30 – г. Олекминск (вышки МТС, Мегафон, цифровое телевидение) – проверка устройств РЗА на ПС.

Усть-Алданский район:

09:00-18:00 – с. Бэрийе – работы в охранной зоне энергообъекта.

В графике возможны изменения.