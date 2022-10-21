График отключений в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 21 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 12.00 – проезд Мичуринский; 09.00 – 17.00 – ул. Губина, 31/1, ул. Хабарова, 9, ул. Ленина, 4/1, 4/2, 6, 2/12, ул. Чиряева, 6, 8, ул. Билибина, 13 с дробями; ул. Баргузинская, 12, ул. Крупской, 1 — 7/3, ул. Чернышевского, Строда; 09.30 – 16.30 – ул. Экспериментальная, ул. Мастахская, ул. Славянская, ул. Луговая, ул. Курганная, ул. Мелиораторов, ул. Кислицина, ул. Тепличная, ул. Механизаторов, Животноводческий комплекс; 11.00 – 14.00 – ул. Можайского, ул. Циолковского, ул. Котельникова, ул. Быковского; 12.00 – 14.00 – ул. 1-я Даркылахская, 1 — 40/1, ул. 2-я Даркылахская, 3 — 23, ул. 50 лет Советской Армии, 9 — 19/1. 14.00 – 16.30 — мкр. Борисовка-1, корп. 38 — 48/1. ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 08.00 – 17.00 – ул. Кржижановского 4 — 58/2, ул. 1-я Даркылахская, 20 — 46 с дробями; 09.00 – 12.00 – ул. Бестужева-Марлинского, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 16, 22, 22/1, 22/2, 24 (шк. №15), ул. Ф. Попова, 8, 6, 4/1, 4, 10/1, 14, 14/3, 14/2, 14/4, 14/5 (д/с «Белоснежка»), 14/6, 16 (КНС 33 квартал), ул. Богдана Чижика, 19, ул. Кальвица, 1, 1/1, 3 (п.-ка №5), 5, 5/1, 5/2, 5/3 (д/к «Катюша» №3), 9/1, 9/2, 5/3 (шк. №10), 7/1, 11/1, 13/1, ул. Алданская, 3, 1; — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 14.00 – ул. Кузьмина, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 23, 23/1. АО «Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 14.00 — ул. Чернышевского, 113/1, 99/1, 99/2, 114/1, 114/2, 114/5, 114/8, 114/9, 116/1, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 118, 118/1, 118/3, Покровский тр., 4 км, 1, 2, Покровское шоссе, 5 км, 1, ул. Автодорожная, 7/1, 11, МУП ЯПАК; — отключение горячей воды и теплоснабжения: 15.00 – 16.00 — ул. Дружбы Народов, 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 10, 11/1, ул. Дзержинского, 1, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 (Кадетская школа), ул. О. Кошевого, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65, 65/1, 66, 67/1, 69, 70, 70/1, 71, 72/1, 74, 76, 78, ул. Интернациональная, 1, 2, 7, 7А, ул. Костюшко-Валюжанича, 2/1, 2/2, ул. Мостовиков, 2, ул. Октябрьская, 11, 15, 16, 18, 20, 21, ул. Строда, 10/3А. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — снижение давления подачи газа: 09.30 – 16.00 – ул. Дежнева; — отключение газоснабжения: 13.30 -16.30 – котельная «Якутрембыттехника», ул. Ломоносова, 47, кот. ИП Кондратьев, ул. Ломоносова, 45, ООО «Гурман», ул. Октябрьская, ТД «Аист», ул. Ломоносова, 45, ООО «Белый лотос», ул. Октябрьская, 20/1а. В компании ПАО «Якутскэнерго» опубликовали график временных отключений электроэнергии на 21 октября. 09:00-12:00 – Мичуринский 28 – работы в охранной зоне ВЛ; 09:00-12:00 – ул. Чернышевского 30, 30/1, 34, 36, 26, 32А, Строда 2/6, 2/4, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3, Баргузинская 6, 7, 12, 14, Солнечная 4, 16, ул. 60 лет Победы 5, 9, Весенняя 1, 10, Садовая 13, 14, 15, 18, Рубиновая 7, 21, 22, И. Купала 2, Губина 31/1, Хабарова 9, Ленина 1, 2, 2/1Г, 4/1, 6, Чиряева 6, 6/1, 8 – монтаж оборудования на подстанции; демонтаж, монтаж ввода, капитальный ремонт оборудования. 09:30-16:30 – ул. Экспериментальная 7А (28 кварт), Удачная 2, 4, 12,13, Таёжная 6, 10, Мастахская 2, 8, 12, 13, 6, 8, 9, Славянская 1, 2а, 2/1, 3 12, 3, 2/1, 5/1, 9, пер. Таежный 1, 4, 8, ул. Луговая 23, ул. Мелиораторов 1, 2/1, 3А, 2, 4, 4/1, 4/3, 6, 6/2, 6А, 6/1, 8, 8а, 9, 9/4, 10, 16, 18/1, 19, 20, 20а, 35, 24, 24А, 17а, Курганная 15, Покровская 2а, 5/1, 9, 21, 15/2, 19, пер. Свободный 3, 8а, Тальниковая 1/2А, 1/4, 1/5, 7, 15/1, 17, 17/1, 3/5, 11, 1/5, 1/1, 3/1, 17/2 + 2 дома, 11, 3/1, Рабочая 10, пер. Степной 2, 7/1, 10/1, 9/1, 4, Тепличная 1, 2, 1/1, 1а, 2/2, 3, 5/2, 5/4, 2/2, 11/1, 7/2, 10, 13А, 14, 22, 18, 26, 28, 29, 32, Полевая 47, 40, 5, 5/1, 16, 27, 30, 7, 17, 22, 39, 4, 21/1а, Садовая 1/1, 2, 5, 4, Кислицина 1, ул. 2-я Полевая 8 К 1, 2/1, Новая 1, 1/3, ¼, 3, 5, 9, 9/2, 11, 12, 15, 16, 18/1, 19, Крестьянская 2а, 1, 3, 6, ул. Хону 1Б, 17, 18, 20, 21, 24, 1/1, 4, 5, 10, 14, 15, Котлованная 2, 4, ул. 2-я Полевая 8/1, 36/3, 36/4, 17/2, 7а, 5а, Кобяйская 15, 19, 21, 23, Аграрников 10, Крестьянская 1А, 4, 6/1, 8А, 10, 15, 15/1, 17, 17А, 13/1, 20, 28/2, 36, Славянская 9, Восточная 9, 10, Крестьянская 40/2, Живкомплекс 13, Механизаторов 2, 4, 5, 10, 12/1 – перенос линии; 11:00-14:00 – Можайского 14, 16, 20, 20/1, 20/2, 18, 22, 22 А, 27/4, 27/9, 27, 27А, 27/3, 27/7, 27/2, 27/1, 29/1, Циолковского 3, 17/2, 11, 24, 24/1, 24/2, 13, 17/1, 2, 3, 20/1, 20/2, 22/3, Жуковского 1, 3, 5, 10, 15, 17, 18-20/1, 20/2, 20/3, Быковского 3, Котельникова 1А – подключение КТП; 12:00-14:00 – ул. 50 лет Советской Армии 9, 19/1, 21г, 20, 17/1, 17а, 19/1, ул. 1-я Даркылахская 25, 2, 8, 12, 14, 16/1, 18, 1, 3/1, 4/3, 11, 27, 40/1, 15, ул. 2-я Даркылахская 6, 3, 10, 23, 21, Кржижановского 13/3, 13/1, 9 – ремонт трансформатора; 13:00-17:00 – Билибина 13/Б2, 13/6-Б, 13/5, 13/8-Б, 13/Б-1, 13/Б-4 –работы по технологическому присоединению потребителя; 14:00-17:00 – Борисовка-1 д. 38, 39, 45-49, 46, 48/1 – монтаж СИП.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх