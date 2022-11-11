График отключений света и воды в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 11 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 08.30 – 16.00 – ул. Автодорожная, 36а — 38/24, ул. Большая полянка, ул. Транспортная. 09.00 – 12.00 — Хатын-Юряхское шоссе 6 – 9 км, ул. Дежнева, 75/1 – 77, КИЗ ЯГУ 5, 9, ул. Автодорожная, 3/1 — 15, 51 — 57. 09.00 – 17.00 – ул. Камышовая, 1 — 11, ул. Ойунского, 19/1, 23, 39, 39/2, ул. Некрасова, 2 — 4, ул. Жорницкого, 52 — 59/1. 09.30 – 17.00 – ул. Песчаная, 1 — 18, К. Цеткин, 12 — 14/4, ул. Рыдзинского, 13 — 16, ул. Жорницкого, 7/2 — 16, ул. Пекарского (частично). 14.00 – 16.00 – ул. Чернышевского, 86 — 116/7. 09:00-13:00 – пр. Ленина 61/2, 61, Красноярова 6/1, Дежнева 17 – капитальный ремонт; 09:30-16:00 – ул. Экспериментальная 7А (28 кварт), Удачная 2, 4, 12, 13, Таёжная 6, 10, Мастахская 6, 8, 9, 2, Славянская 1, 12, 3, 2/1, 5/1, 9, 2а, 2/1, 3 пер. Таежный 1, 4, 8, ул. Луговая 23, Мелиораторов 1, 6/2, 2, 35, 2/1, 3А, 2, 4, 4/1, 4/3, 6, 6А, 6/1, 8, 8а, 9, 9/4, 24, 24А, 17а, 10, 16, 18/1, 19, 20, 20а, Курганная 15, Покровская 2а, 19, пер. Свободный 3, 8а, ул. Тальниковая 3/5, 11, 1/5, 1/1, 3/1,17/2, 11, 3/1, пер. Таежный, Покровская 5/1, 9, 21, 15/2, Рабочая 10, пер. Степной 2, 10/1, 9/1, 4, 7/1, Тепличная 1-5, 7/2, 11/1, 10, 13А, 14, 22, 18, 26, 28, 29, 32, Полевая 21/1а, Садовая 5, 4, Кислицина 1, ул. 2-я Полевая 8 К 1, 2/1, Новая 1, 1/3, 1/4, 3, 5, 9, 9/2, 11, 12, 15, 16, 18/1, 19, Крестьянская 2а, 1, 3, 6, 17, 17А, 13/1, 20, 28/2, 36, 40/2, Хону 1Б, 17, 18, 20, 21, 24, 1А, 4, 6/1, 8А, 10, 15, 15/1, Котлованная 2, 4, Полевая 47, 40, 5, 5/1, 16, 27, 30, 7, 17, 22, 39, 4, ул. 2-я Полевая 8/1, 36/3, 36/4, 17/2, 7а, 5а, Кобяйская 15, 19, 21, 23, Аграрников 10, Тальниковая 1/2А, 1/4, 1/5, 7, 15/1, 17, 17/1, Мастахская 8, 12, 13, Хону 1/1, 4, 5, 10, 14, 15, Славянская 9, Восточная 9, 10, Садовая 1/1, 2, Живкомплекс 13, Механизаторов 2, 4, 5, 10, 12/1 – работы в охранной зоне ВЛ. ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 11.00 – ул. Бабушкина, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 9, ул. 50 лет Советской Армии, 27. 09.30 – 11.00 – Бестужева-Марлинского, 1/1, 1/2, 1/3, 1/8, 2, 3, 3/1, 4, 5/1, 10, 12, ул. Ф. Попова, 11, 11/1, 13/2, 15, 17, 17/1, 17/2, 19/2, ул. Губина, 1/1, 3, 5/2, 11, ул. Северная, 2, 6, 7, 10, ул. Богатырева, 4/1, ул. Б. Чижика, 1, 3, ул. Хабарова, 2, 4/1, ул. Водников, 1. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 09.30 – 11.30 — ул. Якутская, 37 (школа — интернат № 28). 10.00 – 12.00 – ул. Лонгинова, 27/1, 29/3, 31/3. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 12.00 — ул. Газовиков, 18, 18/1. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 16.00 – ул. Трудовая, ул. Степная. 13.30 – 17.00 – ул. Ф. Достоевского.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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