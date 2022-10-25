График отключений энергоресурсов в Якутске

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 25 октября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 15.00 – ул. Халтурина 22/2; 09.30 — 11.30 – ул. Челюскина 2, 2/1, 6, 8/1, 8/3, 8/4, 8/6, 10, 12, 12/1; 10.00 — 13.00 – Очиченко 1/2, 1/1, 20а, 2/1, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 1/8, 5, 7/2, 9, 4, 6, 10, 14/1, 13, 15, 17, 8, 12, 14, 19, 18, 20, 25, 25/1, 25/2, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 28, 28а, 23, 23/1, 27, 29/1, 29/3, 35/5, 35/4, 35/2, 10/1, 37/2, ул. Кржижановского 42а, 50а, 44, 73/1, 79, 79а, 81, 83, 85, 87/1, 91, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 109; — отключение теплоснабжения: 09.00 — 12.00 – Сергеляхское шоссе 12 км. 9/2, 5/10, 5/15, 5/11, 5/12, 5/6, 5/7, 5/9, 5/5, 5/4, 5/3, 5/2, 5; 10.00 — 13.00 – Очиченко 1/2, 1/1, 20а, 2/1, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 1/8, 5, 7/2, 9, 4, 6, 10, 14/1, 13, 15, 17, 8, 12, 14, 19, 18, 20, 25, 25/1, 25/2, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 28, 28а, 23, 23/1, 27, 29/1, 29/3, 35/5, 35/4, 35/2, 10/1, 37/2, ул. Кржижановского 42а, 50а, 44, 73/1, 79, 79а, 81, 83, 85, 87/1, 91, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 109; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 17.00 – ул. Билибина 13 — 19 с дробями, ул. Автодорожная 38/29, 1-я Даркылахская; 09.30 — 12.00 – ул. 50 лет Советской Армии 9 — 56, 1-я Гольминка, 2-я Гольминка, ул. Полины Осипенко 3 — 8/2, ул. Кальвица 2/1 — 6/2, ул. Лесозаводская; АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 — 12.00 – ул. Есенина 1, 2, 3, 10/1, 11, 11/1, 12/1, 12/1А, ул. Экспериментальная 39; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 — 17.00 – ГРПШ 5шт., ГРП 4шт., котельные ИП и организаций 24 шт., котельная ГУП ЖКХ 1шт., ч/сектор от ГРПШ №75; 13.30 — 17.00 – ул. Винокурова 22, 24, 24/1, ГРПШ — 56, 116, кот. Связь эксперт.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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