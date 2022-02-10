График отчётов правительства Якутии перед жителями районов республики

Отчёт правительства Якутии об итогах работы за 2021 год перед населением районов республики с учётом эпидемиологической ситуации проходит в формате видеоконференцсвязи из г. Якутска.

11 февраля отчёты в режиме ВКС будут проведены в Нерюнгринском и Аллаиховском, 14 февраля – Анабарском и Верхоянском, 15 февраля – Верхнеколымском и Вилюйском, 16 февраля – Момском и Амгинском, 17 февраля – Верхневилюйском и Намском, 18 февраля – Нижнеколымском и Мегино-Кангаласском, 21 февраля – Среднеколымском, Ленском и Чурапчинском, 22 февраля – Оймяконском и Томпонском, 24 февраля – Усть-Алданском и Усть-Майском, 25 февраля – Усть-Янском и Сунтарском, 28 февраля – Абыйском и Хангаласском, 1 марта – Мирнинском и Таттинском, 2 марта – Нюрбинском и Эвено-Бытантайском районах.

Отчёт правительства будет завершён встречами по видеоконференцсвязи с населением городского округа «Жатай» и г. Якутска 3 марта.

Отметим, что в крупных районах, таких как Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Вилюйский отчёт по видеоконференцсвязи может проводиться по кустовому порядку: отдельно для ряда наслегов с заключительной общей встречей.

На сегодняшний день в режиме ВКС прошли встречи с жителями Алданского, Жиганского, Оленёкского, Булунского, Горного, Олёкминского районов.

С 5 февраля вопросы от граждан по отчёту правительства Якутии принимаются через голосового ассистента (робота-оператора) по телефону +7 (4112) 51-00-21 и через портал https://yakutia.click/. Жители районов и отдалённых наслегов республики также могут направить свои вопросы в местную администрацию через WhatsАpp, социальные сети, а также в обычном порядке.

Кроме этого, с 5 февраля на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» проводятся прямые эфиры с участием членов правительства РС(Я), на которых они рассказывают об итогах работы по курируемым направлениям и отвечают на вопросы жителей республики.

Итоговый прямой эфир на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» с участием председателя правительства РС(Я) Андрея Тарасенко и всех членов правительства республики состоится 26 февраля с 9 часов 45 минут до 11.00.