Графический дизайнер из Якутии представил серию плакатов легендарной франшизы

Графический дизайнер Феоктист Алексеев представил в сети серию плакатов, посвященную к фильму «Мир юрского периода: Господство» — сообщает телеграм-канал Yakutsk News. Это продолжение «Мира юрского периода 2», шестой полнометражный фильм франшизы «Парк юрского периода» и третий в трилогии «Мир юрского периода».

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