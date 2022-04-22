22.04.2022
16:04
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Культура

Графический дизайнер из Якутии представил серию плакатов легендарной франшизы

Графический дизайнер Феоктист Алексеев представил в сети серию плакатов, посвященную к фильму «Мир юрского периода: Господство» — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Это продолжение «Мира юрского периода 2», шестой полнометражный фильм франшизы «Парк юрского периода» и третий в трилогии «Мир юрского периода».

Фото: designbyfeo
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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