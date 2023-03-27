Граф наделал шума…

Следы тигра в Усть-Майском районе оказались следами собаки.

Отпечатки лап на снегу, которые приняли за тигриные, принадлежат московской сторожевой по кличке Граф.

В выходные в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространилось видео, авторы которого предположили, что обнаружили следы тигра. Сообщалось, что видео снято в Усть-Майском районе. В улус для обследования территории направилась инспекция государственного экологического надзора.

Авторы ролика утверждали, что следы вели из села Кюпцы в сторону Эльдикана. Инспекторы нашли данные отпечатки лап на снегу, замерили их, провели экспертизу.

«Установлено, что следы относятся не к тигру, а собаке московской сторожевой породы по кличке Граф. Хозяин собаки найден, и он подтвердил, что собака ходила по той дороге», — информировали в понедельник в Минэкологии Якутии.

Напомним, что ранее в Якутии фиксировались случаи захода амурского тигра. В 2021 году следы хищника-странника в устье реки Боллохтох обнаружил летчик-наблюдатель Учурского авиаотделения Якутской авиабазы Авиалесоохраны.

Век назад тигр зашел в Усть-Майский район. Тогда на него объявили охоту, его чучело поместили в краеведческом музее в Якутске.