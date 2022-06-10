10.06.2022
11:01
734
Погода
Град побил огороды селян в Сунтарском улусе
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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