Грация и мышцы: в Якутии пройдет чемпионат по бодибилдингу

Чемпионат Якутии по бодибилдингу впервые проведут после трехлетнего перерыва.

После трех лет перерыва из-за пандемии в Якутске снова проведут чемпионат республики по бодибилдингу. Ожидается участие около тридцати спортсменов, также введены новые для соревнования категории, сообщает ЯСИА.

Чемпионат Якутии по бодибилдингу пройдет в КЦ «Сергеляхские огни» 1 октября. Соревнования в последний раз проводили в 2019 году. Свое участие подтвердили не только атлеты из Якутска, но и из Мирнинского, Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов, ожидается приезд одного титулованного представителя из другого региона, что станет сюрпризом для любителей бодибилдинга.

На республиканских соревнованиях выступят титулованные спортсмены — чемпион Дальнего Востока Даниил Чернов из Нерюнгри, участница чемпионата России Мария Миронова и многие другие. В этом году состязания проведут по классическому и пляжному бодибилдингу, фитнес-бикини, классик-физик среди мужчин, wellness у женщин, а также по фитнес-модель.

«После длительного перерыва мы хотим показать, что бодибилдинг в Якутии продолжает развиваться. А весной мы хотим провести в Якутске грандиозный чемпионат Дальнего Востока. Такого соревнования у нас еще не было», — рассказал ЯСИА президент Федерации бодибилдинга Якутии Александр Гренадеров.

Победителей и призеров ждут ценные призы от генерального спонсора клуба «Спарта». Чемпионат проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Якутии.