Грабители ворвались к вахтовикам и отобрали у них деньги в Якутии

Прокуратура Алданского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и п.п «а», «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия)

По версии следствия, весной 2019 года четверо молодых людей вступив в преступный сговор, направленный на вымогательство денежных средств у граждан, приехавших в Алданский район для работы вахтовым методом, реализуя в дальнейшем свой преступный умысел, незаконно проникли в квартиру потерпевших, где предъявили им требования о безвозмездной передаче им денежных средств.

При этом для подавления воли к сопротивлению потерпевших, в отношении одного из них обвиняемыми в присутствии остальных применено насилие не опасного для жизни, далее совершен грабеж, предметом которого стали денежные средства и имущество потерпевших, на общую сумму свыше 150 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.