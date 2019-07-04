Грабители сняли с жителя Якутска куртку и брюки

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) в районе одного из столичных рынков задержали троих мужчин, подходивших под описание ориентировки. Данные граждане подозревались в совершении грабежа. У потерпевшего, который сразу обратился в полицию, с применением насилия злоумышленники похитили сотовый телефон.

При задержании подозреваемых к экипажу Росгвардии обратился 57-летний житель Якутска и пояснил, что эти мужчины после совместного распития спиртных напитков отобрали у него куртку и брюки. Один из задержанных был одет в похищенные вещи, у второго — 37-летнего ранее судимого горожанина, в кармане находился похищенный сотовый телефон.

Трое задержанных, не имеющих определенного места работы, доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».