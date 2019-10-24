Грабители с ножом напали на жителя Якутска

Сотрудниками Отдельного батальона ППС МУ МВД России «Якутское» по горячим следам задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на 30-летнего мужчину.

Около часа ночи на пульт дежурной части городского управления полиции поступило сообщение, что возле жилого дома по ул. Лермонтова двое неизвестных напали на мужчину и, угрожая ножом, отобрали у него пакет, в котором находились две бутылки водки и соки.

Ориентировки на поимку злоумышленников были переданы всем наружным службам. Через несколько минут автопатруль наряда ППС установил схожих по приметам молодых людей поблизости от места происшествия. Увидев полицейских, они попытались скрыться путем бегства, а когда полицейские не дали им этого шанса, попытались вести себя агрессивно.

Личности задержанных, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были установлены. Ими оказались 17 и 23-летний местные жители.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет, где по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».