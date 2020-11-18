Грабеж во время пожара: Тумусов о ценах на лекарства

Депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ рассказал о плачевной ситуации с лекарствами, сложившейся в республике. По его словам, она вызвана не только необдуманно внедренной правительством системой маркировки, но и завышением цен поставщиками.

Всю ситуацию он охарактеризовал известной китайской стратагемой «Грабь во время пожара».

«Сначала правительство, – пишет Тумусов, – требует ставить на все лекарства «Честный знак», 50 копеек с каждой упаковки откладывая в карман олигархам. Система «Знака» не работает, но деньги все равно идут. Это уже само по себе преступление (самое мягкое определение – халатность), особенно во времена коронавируса.

Но дальше – хуже. Теперь мне пишут из Якутии, что взлетели цена на все лекарства, а не только на те, что поставщики получили с 1 июля, даты введения маркировки».

Депутат пояснил, что поставщики безосновательно завышают цены на лекарства, полученные ими еще до 1 июля, то есть до введения маркировки. Почему это делается – догадаться нетрудно. считает Тумусов, так как речь идет фактически о сверхприбылях: лекарство все равно купят, боясь коронавируса.

Таким образом, в аптеках сложилась ситуация, при которой фармацевты вынуждены выбирать – либо предлагать клиентам ждать более дешевого лекарства, но маркированного «честным знаком», а система работает крайне медленно. Либо – советовать купить лекарства по завышенной, фактически спекулятивной цене, однако уже сейчас, сразу.

Тумусов считает такую ситуацию недопустимой и обещает принять меры как к недобросовестным поставщикам, так и разобраться в правительстве, где допустили нынешнюю кризисную ситуацию с лекарствами.