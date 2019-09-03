Грабеж в Якутске

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что вечером шел с другом по улице Пояркова. К ним подошла компания неизвестных молодых людей. Один из них напал на заявителя, нанес несколько ударов, а затем похитил из кармана мобильный телефон «Honor» стоимостью 12 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый в грабеже. Им оказался безработный 18-летний уроженец Якутска.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.