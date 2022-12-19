Говорят гости конференции – партнеры ИРОиПК

На панельной дискуссии в рамках межрегиональной конференции «Диалог языков в этнорегиональном и социокультурном измерении» приняли участие партнеры ИРОиПК из Алтая, Башкирии, Татарстана. В ходе дискуссии между участниками состоялся заинтересованный и содержательный диалог о языках в этнорегиональном и социокультурном измерении.

С основным докладом «С равными шансами на…Язык в контексте социокультурной ситуации» выступил Цирульников Анатолий Маркович, д.п.н., академик Российской академии образования, профессор, главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС.

Хусаинова Ляйля Митхатовна, д.филол.н., декан ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы», ознакомила с педагогической мастерской «Остаз» по дошкольному образованию, где ведется научно-педагогическое сопровождение работы воспитателей в дошкольных образовательных организациях республики на башкирском языке с учетом диалектных особенностей трех муниципальных образований региона, выбранных в качестве пилотных площадок. В рамках реализации проекта организованы курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки «Педагог дошкольного образования со знанием башкирского языка».

Замалетдинова Зальфира Исхаковна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», Мифтахутдинова Надия Равилевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», Бадругдинова Гузель Рашитовна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №346» комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани, уделили внимание современным подходам в обучении татарскому языку в дошкольных образовательных учреждениях республики. В своих выступлениях коллеги из Республики Татарстан ознакомили с моделями обучения татарскому языку, УМК, электронными образовательными ресурсами, сборниками детских художественных произведений на татарском языке.

Амырова Жанна Иостыновна, к.п.н., заведующая кафедрой методики преподавания алтайского языка и литературы БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», председатель НКО «Ассоциация учителей алтайского языка и литературы Республики Алтай», поведала о цееленаправленной работе по развитию речи детей дошкольного возраста. В республике в дошкольных образовательных организациях используются дидактические пособия, аудиокниги, мультфильмы для детей, и все на алтайском языке.

Бугаев Николай Иннокентьевич, к.филол.н., I заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II, поделился мнением, что в дополнительном образовании язык внеурочной деятельности реализуется как язык спонтанной речи, и в то же время как деловой язык.