Готовые решения подарочных боксов от «Камелька»!
Наступает самый прекрасный и долгожданный весенний день-8 марта!
Позаботьтесь о подарках заранее!
Мы предлагаем вам готовые решения подарочных боксов на любой вкус и бюджет.
Уважаемые мужчины! Дорогие женщины!
По статистике, самые лучшие подарки в этот день — тюльпаны и подарочный сертификат в любимый магазин.
Посуда Камелёк-это как комплимент для каждой хозяюшки -всегда желанный и уместный подарок для еще большего уюта вашего дома!
Поэтому не теряя времени, приходите к нам, мы все организуем! Ну а если вы живете в одном из улусов республики — не беда! Предлагаем вам электронный именной подарочный сертификат, действующий до конца 2022 года. За этот подарок вам точно скажут СПАСИБО!
А еще, при коллективном заказе от 10 боксов (для коллег, одноклассниц, родственниц, подруг) действует скидка 10% .Так что без лишних дум и суеты заходите к нам на огонек. Поможем всем!
Мы работаем ежедневно: пр. Ленина 36. ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Режим работы- с 10:00 до 19:00
+7 (999) 174-67-82