Готовые решения подарочных боксов от «Камелька»!

Наступает самый прекрасный и долгожданный весенний день-8 марта!

Позаботьтесь о подарках заранее!

Мы предлагаем вам готовые решения подарочных боксов на любой вкус и бюджет.

Уважаемые мужчины! Дорогие женщины!

По статистике, самые лучшие подарки в этот день — тюльпаны и подарочный сертификат в любимый магазин.

Посуда Камелёк-это как комплимент для каждой хозяюшки -всегда желанный и уместный подарок для еще большего уюта вашего дома!

Поэтому не теряя времени, приходите к нам, мы все организуем! Ну а если вы живете в одном из улусов республики — не беда! Предлагаем вам электронный именной подарочный сертификат, действующий до конца 2022 года. За этот подарок вам точно скажут СПАСИБО!

А еще, при коллективном заказе от 10 боксов (для коллег, одноклассниц, родственниц, подруг) действует скидка 10% .Так что без лишних дум и суеты заходите к нам на огонек. Поможем всем!

Мы работаем ежедневно: пр. Ленина 36. ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Режим работы- с 10:00 до 19:00

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