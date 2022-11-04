Готовятся новые меры господдержки ипотеки — даже на вторичку

Правительство прогнозирует падение рынка жилья в 2024 году, если не будут внедрены новые меры поддержки ипотеки. Об этом 2 ноября на правительственном часе в Совете Федерации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Если мы в этом году не примем меры поддержки ипотеки, то в 2024 году мы «упадем», это не вызывает никакого сомнения. Поэтому мы сейчас готовим комплекс мер, мы ряд вопросов уже сделали, но этого недостаточно», — сказал Хуснуллин, сообщает РБК. Разработанный пакет мер будет внесен на рассмотрение правительства и Центробанка уже до конца 2022 года. Если он будет поддержан, то следует ожидать, что правительство продолжит госпрограммы льготного кредитования жилья, что следуют уже сейчас учитывать при прогнозировании цен на недвижимость.

Помимо этого, Хуснуллин предложил ввести поддержку ипотеки и на вторичном рынке жилья, чтобы стимулировать ипотеку на первичном жилищном рынке. По его словам, россияне продают свои квартиры и дома, чтобы на эти деньги улучшить жилищные условия, добавив накопления или ипотеку, поэтому доступная ипотека на «вторичку» может побудить их покупать новое жилье. «Если ипотека на вторичном рынке не развивается, то хуже продается ипотека на первичном», — заявил Хуснуллин, добавив, что этот вопрос планируется обсуждать на уровне правительства и президента.