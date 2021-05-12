Готовы коммерческие узлы учета сырьевого и товарного газа Амурского ГПЗ

На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) полностью завершено обустройство коммерческих узлов учета сырьевого и товарного газа. Проводятся испытания измерительного оборудования, предназначенного для непрерывного мониторинга объема, давления, температуры, плотности и компонентного состава газа. Процесс учета сырьевого и товарного газа полностью автоматизирован.

Ранее была осуществлена стыковка внутренней трубопроводной системы Амурского ГПЗ с магистральным газопроводом «Сила Сибири» — выполнена врезка четырех ниток газопроводов подключения. Две из них предназначены для приема сырьевого газа на предприятие, две — для транспортировки товарного метана (один из продуктов производства) обратно в газотранспортную систему.

Справочная информация:

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией помимо очищенного метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция, ШФЛУ и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ».