Готовность номер один!🤼‍♂️

📸 Фоторепортаж с церемонии вручения экипировки молодежной сборной Якутии по вольной борьбе. Уже в эту пятницу спортсмены выйдут на ковер ЦСП «Триумф». Три дня в Якутске продлится первенство России среди спортсменов до 21 года.

🤝🏼 Во встрече приняли участие Олимпийский чемпион Павел Пинигин, министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов.