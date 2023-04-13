13.04.2023
15:38
452

Спорт

Готовность номер один!🤼‍♂️

📸 Фоторепортаж с церемонии вручения экипировки молодежной сборной Якутии по вольной борьбе. Уже в эту пятницу спортсмены выйдут на ковер ЦСП «Триумф». Три дня в Якутске продлится первенство России среди спортсменов до 21 года.

🤝🏼 Во встрече приняли участие Олимпийский чемпион Павел Пинигин, министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов.

photo_2023-04-12_15-17-30 photo_2023-04-12_15-17-31 photo_2023-04-12_15-17-32 photo_2023-04-12_15-17-34 photo_2023-04-12_15-17-35 photo_2023-04-12_15-17-37 photo_2023-04-12_15-17-39 photo_2023-04-12_15-17-41
1 из 8
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх