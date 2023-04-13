13.04.2023
15:38
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Спорт
Готовность номер один!🤼♂️
📸 Фоторепортаж с церемонии вручения экипировки молодежной сборной Якутии по вольной борьбе. Уже в эту пятницу спортсмены выйдут на ковер ЦСП «Триумф». Три дня в Якутске продлится первенство России среди спортсменов до 21 года.
🤝🏼 Во встрече приняли участие Олимпийский чемпион Павел Пинигин, министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр РЦСПСК «Триумф»
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