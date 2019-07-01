Готовится новое издание книги «Тайная история саха»

От редакции: в связи с актуальностью написания подлинной истории саха просим оказать посильную финансовую помощь в издании новой редакции научно-популярной книги к.и.н. Афанасия Алексеевича НИКОЛАЕВА «Тайная история саха». Все дарители будут отмечены в аннотации к книге. Деньги можно отправлять на карту мир Сбербанка Афанасия Алексеевича Николаева, которая привязана к его мобильному телефону 89142872517.

Специально для сетевого издания SakhaLife.ru кандидат исторических наук Афанасий НИКОЛАЕВ.

Без знания своей истории любой народ обречён на гибель, как дерево погибает без своих корней. Именно история, связь с прошлым, преемственность поколений дают народу жизненные силы для творчества, созидания нового.

Народ саха до сих пор, вопреки целому ряду исторических фактов, незаслуженно считается одним из неисторических, отсталых народов России. И сейчас на пороге ХХI века в условиях глобализации, стирания национальных границ, насаждения массовой культуры, саха, лишённые своей истории, оказались перед историческим выбором. Или раствориться в новом мировом «муравейнике», или каким-то образом сохранить свою национальную самобытность и культуру.

Поэтому необходимость изучения своей подлинной истории, взаимосвязи истории саха с историей других народов Евразии и Америки приобретает особое значение.

В связи с этим в феврале 2015 г. в Национальном книжном издательстве «Бичик» была издана 1 часть моей научно-популярной книги «Тайная история саха» на русском языке, где были систематизированы последние данные и гуманитарных, и естественных наук о происхождении и истории саха.

Тираж этой книги в силу своей актуальности был полностью раскуплен и до сих пор меня просили издать дополнительный тираж этой книги. Но за последние 3-4 года в научный оборот были введены много новых исторических источников и литературы по теме происхождения и истории саха.

В связи с этим я решил издать новую, расширенную редакцию этой книги. Объём этой книги увеличился почти на 50 страниц новых материалов. Новая редакция книги «Тайная история саха» будет издана в Горно-Алтайской типографии.

Основные тезисы новой редакции книги «Тайная история саха».

Для объективного исследования этногенеза саха в новой редакции книги «Тайная история саха» нами была использована гумилёвская многомерная методика исследования, апробированная в его знаменитом научном трактате «В поисках вымышленного царства».

Гумилёв писал: «Прежде чем излагать историю страны или народа, надо увидеть ее самому, а смотреть тоже можно по-разному: с птичьего полета, с вершины холма, из мышиной норы. В каждом случае мы что-то заметим, а что-то упустим, но совместить все три уровня рассмотрения невозможно. Следовательно, приходится выбирать тот, который нам нужен в данный момент. Итак, при историческом анализе лучше всего применять все три метода, так как ни один из них не заслуживает предпочтения, а просто отвечает на разные вопросы. Предлагаемый здесь подход не что иное, как анализ, т.е. «расчленение», необходимое для того, чтобы распутать неясные места в истории и потом перейти к синтезу, когда учитываются результаты разных методик исследования. Только таким путем можно вырваться из прокрустова ложа заданной схемы, не впадая в мелочеведение, при котором теряется сам предмет исследования — ритмы Всемирной истории».

Исходной, отправной точкой нашего исследования может стать научная гипотеза Л.Н. Гумилёва о том, саха (якуты) являются реликтовым, древним этносом. В связи с этим возникают два вопроса — когда и где появляются саха?

Существуют две основные версии происхождения народа саха: южная, пришлая, и северная, автохтонная.

Объективный анализ исторических фактов свидетельствует, что версия южного происхождения саха не выдерживает критики.

Об ошибочности южной версии свидетельствуют и архаичный характер духовной культуры саха, отраженный в героическом эпосе Олонхо, и особенности материальной, скотоводческой культуры саха.

Археологами установлено, что древний человек заселил Якутию уже в раннем палеолите. Первые археологические памятники Якутии датируются временем от 300 тысяч до 3 млн. лет.

Ключевой вопрос, возникающий при этом – кем были потомки представителей древних археологических культур Якутии? Саха, тунгусо-маньчжурами или палеоазиатами (юкагирами)? Разгадка может содержаться в данных археологии и генетики.

Известные археологи, доктора исторических наук, организаторы Приленской археологической экспедиции Ю.А. МОЧАНОВ и С.А. ФЕДОСЕЕВА на основе многолетних исследований археологии Якутии, отмечали: «История освоения человеком Якутии насчитывает около 3 млн. лет и вплоть до настоящего времени человек никогда не покидал эту… зону обитания, живя в гармонии с окружающими условиями и адаптируя к ним свой организм, свою культуру и типы хозяйства».

Приленская археологическая экспедиция начала работу в Якутии в 1964 г. и занималась поисками, раскопками и комплексным исследованием археологических памятников Якутии и прилегающих к ней территорий Северо-Восточной Азии общей площадью около 5 млн. кв. км.

Подводя итоги работы Приленской археологической экспедиции за 40 лет, с 1964 по 2004 годы, С.А. Федосеева написала: «Палеоантропологические материалы Диринг-Юряхского поздненеолитического могильника, оставленного населением ымыяхтахской культуры, свидетельствуют, что основной генофонд популяции якутов был уже сформирован в Северо-Восточной Азии по крайней мере 3500 лет тому назад».

ГОХМАН И.И., ТОМТОСОВА Л.Ф. в своей статье «Антропологические исследования неолитических могильников Диринг-Юряха и Родинка», опубликованной в Новосибирске в 1992 г., также отмечали связь древних жителей Якутии с саха. Они писали: «При сравнении с древними черепами Восточной Сибири диринг-юряхская краниологическая серия … обнаруживает сходство с черепами из областей распространения арктической расы (Родинка, Усть-Белая)… При сравнении ее с краниологическими сериями современных народов Восточной Сибири обнаруживается наибольшее сходство с представителями центрально-азиатской расы, а среди них с якутами».

По данным генетических исследований возраст якутских домашних пород скота составляет примерно 10-15 тыс. лет. Одомашнивание скота не происходит само по себе, им должен заниматься какой-то народ. Процесс одомашнивания скота является длительным и растягивается на тысячелетия.

О древности скотоводства на территории Якутии свидетельствуют и результаты изучения археологической стоянки Малая Мунку, открытой А.П. ОКЛАДНИКОВЫМ на Лене в 1940 г.

Зоолог В.В. КАРАЧАРОВСКИЙ опубликовал в 1941 г. по итогам её изучения научную статью. Он отметил: «Установлены остатки следующих животных: 1) бык домашний; 2) северный олень; 3) косуля азиатская; 4) лось; 5) медведь бурый; 6) волк; 7) заяц-беляк; 8) крыса водяная. Домашний бык представлен задним коренным зубом левой половины нижней челюсти (М3), принадлежащим взрослому животному».

Руководитель магаданских археологов, член-корреспондент АН СССР Н.Н. ДИКОВ в одной из своих научных работ в 1979 г. также отметил, что скотоводство на территории Якутии отмечено уже в эпоху голоцена: «В голоцене… в Передней Азии, на Ближнем и Дальнем Востоке в наиболее благоприятных природных условиях люди переходили от собирания готовых продуктов природы к их производству, начинали заниматься земледелием и скотоводством. Этот революционный процесс распространился позднее и далее на север, захватив, например, тундро-степную долину Верхней и Средней Лены».

Результаты исследований якутского учёного, кандидата сельскохозяйственных наук ЯДРИХИНСКОГО свидетельствуют о том, что кишечник якутских пород домашнего скота — лошадей и крупного рогатого скота — в 2 раза длиннее кишечника южных азиатских и западных европейских пород.

По мнению других специалистов, особых отличий у якутского скота от других пород скота несколько. К ним можно отнести и физиологические особенности коленного сустава, из-за которого скот может выдержать воздействие холода. Также у якутских пород скота отличаются связки пальцев, волярной связки, межкопытных крестовидных связок, которые уменьшают давление на грунт. Отрыжка и метеоризм у якутского скота из-за отличий в пищеварительной системе почти отсутствует. Для них характерно сильное развитие физической терморегуляции и пониженный уровень обмена веществ якутского скота при низких температурах. Якутский скот также невосприимчив к туберкулезу и лейкозу.

Профессор Финского института природных ресурсов, доктор биологии Юка КАНТАНЕН на основе изучения генетических особенностей 44 пород скота Европы и Азии, отмечает, что чем больше разновидностей генов у скота, тем больше скот устойчив к различным заболеваниям, стрессам, катаклизмам и т.д.

По данным Катанена, якутский скот содержит 0,2% от всей суммы мировых генов крупного рогатого скота. Для примера, знаменитая исландская мясная порода скота имеет показатель — 0,066.

Исследователи генетических отличий якутской породы лошадей также отмечают, что якутские лошади центральной популяции имеют значительное генетическое сходство с монгольской лошадью, а лошади восточной популяции — с казахской джабе.

Но, известно, что монгольские лошади и казахские джабе в Якутию не ввозились. Таким образом, правомерно предположить, что и монгольские, и казахские лошади происходят от якутских пород лошадей.

Кандидат сельскохозяйственных наук П. РОМАНОВ считал якутский скот местным скотом и отмечал, что история скотоводства на территории Якутии насчитывает тысячелетия.

Доктор ветеринарных наук Л.Н. ВЛАДИМИРОВ отмечает: «Якутская лошадь по всем своим признакам скелета и экстерьера идентична позднеплейстоценовой лошади, … и продолжает существовать в виде современной якутской лошади».

Историческом фактом является то, что ни представители тунгусо- маньчжурских народов, ни представители палеоазиатских народов скотоводством, производящим хозяйством не занимались. Единственным народом, традиционно занимавшимся скотоводством в Якутии, являются саха.

Поэтому напрашивается вывод, что древними обитателями Якутии, наследниками Диринг-Юряхской археологической культуры, были именно предки современных саха.

Экономика древних саха, основанная на скотоводстве, опиралась также на развитую металлургию. На территории современной Якутии уже в I тыс. до н.э. местные жители перешли к обработке металла. Раннее развитие металлургии нашло отражение и в эпическом наследии саха, Олонхо.

Наиболее объективным подтверждением правильности гипотезы древнего происхождения народа саха и складывания его в этнос на территории современной Якутии являются данные климатологов и геологов.

Они свидетельствуют, что именно в период предполагаемого нами складывания в этнос, 15-20 тыс. лет назад, наиболее благоприятные природно-климатические условия в Евразии для самоорганизации сообществ древних людей были на территории современной Якутии.

Климат Якутии неоднократно менялся, были периоды времени, когда он был значительно более тёплым, чем сейчас. Об этом, в частности, свидетельствует факт наличия в якутском языке слов, обозначающих представителей фауны южных стран, например тигр (баабыр), верблюд (тэбиэн), лев (хахай).

О правильности гипотезы автохтонного, древнего происхождения саха свидетельствуют и данные современных генетиков, и результаты исследований известного индийского учёного и общественного деятеля Б. Г. ТИЛАКА.

Якутский генетик С.А. ФЕДОРОВА отмечает: «Гаплотипы Кердюгенского погребения, сравнительно-типологическим методом датированного временем позднего неолита Якутии, не найдены в современных популяциях Чукотки и Камчатки у чукчей, эскимосов, коряков и ительменов. Полученные нами результаты не соответствуют гипотезам о генетической связи ымыяхтахцев с современными палеоазиатскими этносами. Результаты нашей работы больше соответствуют антропологическим исследованиям диринг-юряхской серии черепов позднего неолита (Гохман и Томтосова, 1992) и указывают на то, что происхождение ымыяхтахской культуры, возможно, связано с центральноазиатским регионом».

В статье, опубликованной учёными из Стокгольма, Иркутска, Якутска, Благовещенска, Красноярска, Барнаула, Читы, в 2018 г. в журнале Scientific Reports, были представлены результаты исследования митохондриальных геномов 41 древнего индивида из Северной Азии (Прибайкалья, Забайкалья и Якутии) с датировками от 13 790 лет назад до 1380 лет назад, от палеолита до железного века.

Они пришли к заключению о генетической близости по мтДНК древних популяций и современного населения Северной Азии и сделали вывод о длительной генетической непрерывности по материнским линиям наследования в данном регионе. Авторы также обнаружили снижение митохондриального генетического разнообразия со временем и уменьшение эффективного размера популяции примерно 7 тысяч лет назад.

Моделирование подтвердило генетическую непрерывность по мтДНК популяций, живущих в регионе 7 тыс. лет назад, 4,8 тыс. лет назад, 3 тыс. лет назад и в настоящее время. Наблюдаемые генетические различия между популяциями разных времен не объясняются одним лишь генетическим дрейфом, но предполагают генетические потоки из других регионов.

Иммуногенетик, д.б.н. В.В. ФЕФЕЛОВА в ходе своих многолетних исследований установила, что индоевропейская «метка» (ген HLA-A1) имеется у примерно 40% саха. Для сравнения, у русских и других европейцев доля людей с этой генетической «метка» колеблется от 18 до 23%.

Археологические данные также свидетельствуют о том, что арии в Индии появились во II тысячелетии до нашей эры и их отличало наличие маленьких хижин с очагами. Этот факт также свидетельствует о том, что ранее арии жили в холодном климате.

Объяснить этот факт можно тем, что исторические корни древних ариев (Аар Айыы) находятся на севере Евразии, в Якутии, и что древние арии были потомками древних саха.

Между тем, вопрос происхождения ариев в исторической науке до сих пор остаётся дискуссионным. Непонятно, откуда пришли в Индию арии, какого они происхождения.

Одна из версий происхождения древних ариев принадлежит известному общественному деятелю, учёному Б.Г. Тилаку. Он был сторонником северного, арктического происхождения древних ариев и в своей книге «Арктическая родина в Ведах» Б.Г.Тилак писал: «В Ригведе (X.89.2-4) бог Индра «поддерживает небо и землю, как колесо повозки поддерживаются осью» и вращает «отдаленную сферу, как колеса повозки». Если мы объединим эти два указания на то, что небо поддерживается на оси и движется, как колесо, то увидим, что эти движения можно наблюдать лишь на Северном полюсе».

Тилак также заметил, что в Ригведе (I.24.10) созвездие Большой Медведицы описывается как высокостоящее, что говорит о положении, характерном для циркумполярных регионов.

Утверждение, что день и ночь богов длятся по 6 месяцев, широко распространено в древнеиндиндийской литературе. Гора Меру признается астрономами земным Северным полюсом.

Тилак отмечал, что большое количество гимнов Ригведы посвящено описанию кромешной тьмы и длинной ночи (II.27.14; VII.67.2; X.124.I; II.2.2 и др.).

В Ригведе также упоминаются появляющиеся и исчезающие (замерзающие) воды, океан и лодки.

О суровом климате индоевропейской прародины, как отмечал Тилак, свидетельствует и древняя Авеста: «120. И четырёх ей создал Ахура жеребцов, те кони — Дождь, и Ветер, и Облако, и Град. Они ей постоянно льют влагу, о Спитама, поят её росою, числом неисчислимым, ей сыплят снег и град… 129. Бобровую накидку надела Ардви-Сура из шкур трехсот бобрих, четырежды родивших».

Об общем происхождении европеоидов и монголоидов, наличии у них общей исторической Родины, в Азии, в Сибири свидетельствуют и работы доктора биологических наук, научного сотрудника Институт проблем экологии и эволюции РАН А.Ф. НАЗАРОВОЙ. Она на основе многолетних исследований матрицы генетических расстояний 11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки (саамов (лопарей), ненцев, нганасан, эвенков, якутов, монголов, алтайцев, русских, финнов, немцев и американских индейцев) по частотам 28 аллелей белков, ферментов и групп крови пришла к следующим выводам:

«1. Генетические расстояния человеческих популяций Европы, Азии, Америки, Африки и Океании, построенные по ним дендрограммы, а также распределение гаплогрупп митохондриальной ДНК в человеческих популяциях говорит о том, что европеоиды, так же, как и северные монголоиды, жили в палеолите в Азии, в Сибири, и пришли в места своей современного обитания в результате многотысячелетней миграции.

2. Ряд данных антропологии и палеозоологии поддерживает эту гипотезу палеоазиатского происхождения северных монголоидов, европеоидов и предков американских индейцев.

3. Недавняя расшифровка учеными-лингвистами зачатков праписьменности в Прибайкалье также говорит об обитании европеоидов в палеолите в Сибири, и о древней близости их к монголоидам».

По нашей гипотезе, в связи со значительным изменением климата 10-12 тыс. лет назад, резким похолоданием на территории современной Якутии и потеплением в других регионах Евразии, отступлением ледника с Евразийского континента начинается активная миграция древних саха в трёх основных направлениях: во-первых, на территорию современной Сибири, затем на территорию Казахстана, Поволжья, Урала, далее Ирана, Передней Азии; во-вторых, на Американский континент через Берингию, древний перешеек, соединяющий Евразию и Америку; в-третьих, в Центральную Азию, современную Монголию и Северный Китай и далее до Тибета и Индии.

Таким образом, древние саха стали предками индейцев Америки, ариев, центральноазиатских хунну. И именно это обстоятельство обусловило генетическое сходство саха, американских индейцев, хунну, ариев, значительную близость их материальной и духовной культуры.

Последние исследования генетиков Йельского университета США также свидетельствуют о том, что родина предков крупнейших народов Восточной Азии, китайцев, японцев и корейцев находится на территории современной Якутии.

Существуют значительные сходства в материальной и духовной культуре саха и индейцев Америки. Индейцы Америки, например, сиу, дакота и майя, поклонялись Солнцу, почитали Священные Деревья, праздновали день летнего солнцестояния (22-23 июня). Индейцы веруют в духов Неба, Земли и Нижнего мира.

По мнению филологов, язык американских индейцев сиу относится к урало-алтайскому семейству языков. В качестве доказательства они приводят такие слова, как “тойон” (по якутски “господин“), “кун” (по якутски “солнце“), “иньэ” (по якутски “мать“), “ис” (по якутски “пей“), “икки” (по якутски «два»), “бил” (по якутски «знай»), “тур” (по якутски «вставай») и т.д.

Также имеются данные, свидетельствующие о связях между шумерами, которые считаются древнейшим народом мира, и древними саха. Происхождение шумеров до сих пор неизвестно. По нашей версии, предки шумеров могли быть потомками древних саха, мигрировавших в Переднюю Азию через Иран.

Этой версии не противоречит статья о происхождении шумеров в Большом Энциклопедическом Словаре, где сказано, что 3300 лет до н.э. на юг Месопотамии пришли первые шумерские племена, первоначальной родиной которых была Центральная Азия.

Известный востоковед, шумеролог А. Г. КИФИШИН расшифровал древние петроглифы, обнаруженные археологами В.Е. ЛАРИЧЕВЫМ и А.П. ОКЛАДНИКОВЫМ в Прибайкалье. По его мнению, обнаруженная археологами близ села Суон-Тит на р. Алдан наскальная надпись является первой в мире и датируется ХVIII тысячелетием до н.э. и принадлежит протошумерам. Он также расшифровал другие древние петроглифы Восточной Сибири (Прибайкалья).

По мнению ряда исследователей эти петроглифы были найдены на местах древними святилищами богини Аматерасу, принадлежащей к пантеону древних обитателей Северной Азии (Сибири), являвшихся предками, как шумеров, хеттов, так и японцев. Отмечаются параллели в пантеонах богов древних шумеров и хеттов, и японской национальной религии синто.

Согласно исследованиям Кифишина, праяпонцы, как и прашумеры, жили в регионе Алтая и Забайкалья (Селенги), где существовал культ Ама-барагеси. Ама-барагеси упоминается в надписях 2-й Бородинской скалы под Челябинском на Урале (18 000 лет до н.э.), в протошумерском архиве Каменной Могилы в Приазовье (12-3 тыс. лет до н.э.), в архиве месопотамского Ура (3-е тысячелетие до н.э., и в надписях Урнанши из Лагаша (2450 г до н.э.).

То есть, эти древние памятники являются наглядными свидетельствами многотысячелетней миграции древних протошумеров из Восточной Сибири через Приазовье в Переднюю Азию.

Шумеро-тюркскими параллелями с 1947 года занимался турецкий ученый Осман Недим ТУНА. О.Н. Туна предполагает, что тюркский язык еще 5500 лет тому назад имел логически разработанные его носителями фонетический строй и грамматическую систему. Если допустить, что до развития этой системы прошло еще 5500 лет, то возраст тюркского языка окажется 11 тыс. лет. Что касается времени закрепления тюркского языка в письменности (шумерской клинописи), то оно было 8000-8500 лет тому назад.

В дальнейшем с изменением климата, похолоданием на территории современной Якутии и одновременным потеплением в других регионах Евразии потомки древних саха мигрировали из Якутии и стали основателями новых народов и государств. Впоследствии хунну явились прародителями западных гуннов, ставших катализаторами великого переселения народов в Европе и древних тюрков, основателей великих империй Центральной Азии. О тесной связи, преемственности хунну и тюрков свидетельствуют и данные филологов.

Также необходимо отметить, что выходцы из территории современной Якутии не теряли связи с исторической родиной. Одним из ярких примеров сохранения связи потомков древних саха, расселившихся по всей Евразии, с исторической родиной, служит история с захоронением ТЕМУЧИНА (ТЮМЮЧЭНА), ЧИНГИСХАНА на территории современной Якутии.

По преданиям Тэмучин происходил из древнего ханского монгольского рода Борджигин Кият, которое на языке саха буквально означает «Волки Люди (Бёрё Дьоно)» и может также пониматься, как «Борджигин — Бёртё уус». Это известный род из нашего Хангаласского улуса.

Само древнее слово «монгол», по нашему мнению, является не этнонимом, обозначением конкретного народа, а изначально происходит от якутского слова «Мэнгэ Ил (Эль)» на русском языке означает слово «Вечный Ил (Эль) (государство, союз)». Нынешние монголы являются на самом деле представителями народа халха, поэтому в исторической литературе часто используется термин «халха-монголы». Древний монгольский язык сильно отличается от современного.

Целый ряд имён известных сподвижников Тэмучина и имена его матери ОЖУЛУН практически идентичны названиям населённых пунктов, местностей на территории дореволюционного Боотурусского улуса. Ожулун, по преданиям, была родом из племени ураанхаев, живших на Севере. На территории современного Чурапчинского улуса есть село Ожулун, происходящее от одноимённого рода. В Таттинском улусе есть наслег Мугудай. В Чурапчинском улусе есть наслеги Хаадар, Хайыхсыт, Диринг.

Отец Тэмучина ЕСУГЭЙ в мифологии саха означает одно из названий древнего божества, покровителя коневодов.

Тотемным, священным животным — покровителем и у якутского рода боотуров, и у монгольского рода Борджигин Кият был волк.

Настоящая могила Чингисхана, несмотря на все попытки, до сих пор не найдена.

По нашей версии, Чингисхана захоронили на территории современной Якутии, исторической родине его предков. Место последнего захоронения Чингисхана точно неизвестно.

Известно только два факта. Во-первых, практически все люди, которые участвовали в его захоронении, были убиты. Во-вторых, экспедиционный отряд, который увёз тело Чингисхана, ехал до места захоронения великого хана более 3 месяцев.

Учитывая особое внимание связи, наличие отлаженной системы ямских, почтовых станций на всей территории империи Чингисхана, обычную скорость передвижения грузов, то современная Якутия, как раз и находилась примерно в 3 месяцах езды грузовым транспортом тех времён от ставки великого хана в Монголии.

С другой стороны, именно в 20-х годах ХIII в., по преданиям нюрбинских и вилюйских саха, на границе современного Нюрбинского улуса, был захоронен какой-то великий человек. До прихода русских в Якутию, до 30-40-х годов XVII века эти места охраняла специальная стража. Всех, кто пытался проникнуть на эту запретную территорию, эта стража убивала. Возникает вопрос, кого так тщательно охраняли более 400 лет?

По нашему мнению, территория современной Якутии, родина саха являлась частью колыбели древней степной цивилизации Азии, своеобразного «треугольника»: Алтай – р. Керулен (Монголия) – р. Илин — Лена (Якутия),

Несмотря на географическую удалённость, жители Якутии и в древности активно поддерживали связи с другими регионами Евразии. Об этом говорят находки археологов Якутии, кинжалы и мечи «скифского времени», эпохи бронзы и железа. Например, в устье р. Лены были недавно найдены синдо-меотские мечи и монеты VI в. до н. э., на р. Алдан — кинжалы эпохи бронзы.

Жители Якутии — древние саха — в этой международной системе разделения труда выступали в роли поставщика своеобразной валюты того времени — пушнины, золота, серебра, железной руды, лошадей.

О роли Якутии, как одного из духовных центров древнего мира свидетельствуют, например, факты наличия на её территории древних святилищ, многочисленных рунических писем на скалах, разных зданиях и утвари. Такие же руны, являющиеся сакральными знаками, были найдены у потомков древних ариев, скандинавов, ирландцев, немцев и славян. Например, самый древний и главный рунический знак древних ариев будет читаться по-якутски, как «алгыз сока» («благословение сока (саха)»).

До сих пор посланцы главы тибетских буддистов Далай – ламы совершают ежегодное паломничество на территорию современной Якутии для проведения различных обрядов.

О рунических знаках и письменах в Якутии имеются исследования Г. Г. ЛЕВИНА, А. И. КРИВОШАПКИНА (АЙЫЫНА), Р. С. ПОПОВА, Д. Д. ВАСИЛЬЕВА.

Рунические и руноподобные письмена Якутии можно разделить на 4 группы:

1) древние письмена написанные на скалах;

2) надписи XIV-XVIII вв. на различных мелких предметах;

3) комбинированные надписи (XVII-XVIII вв.), надписи похожие на руническое письмо;

4) неопознанные руноподобные надписи (XVII-XIX вв.) на серебряном ремне, табакерке и на камнях.

О том, что предки якутов имели свою древнюю письменность, свидетельствуют рунические письмена на скалах р. Лены — Илин.

А П. Окладниковым ещё в 40-х годах ХХ века обнаружил древние писаницы с руническими знаками на правом берегу Лены на Шишкинских скалах, вблизи «Якутского взвоза». Они есть и севернее, недалеко от Верхоленска, против деревни Давыдово. Писаница у этой деревни расшифрована А.Н. БЕРНШТАМОМ, как якутское слово «Алкатим» — «Благословил».

Писаницы почти такого же содержания имеются на правом берегу Лены, против о. Писаный.

Самый северный в мире памятник рунической письменности обнаружен А. П. ОКЛАДНИКОВЫМ на левом берегу р. Лены, ниже с. Синска, в 200 км от г. Якутска, у деревни Петровской, уже в Центральной Якутии.

В героическом эпосе саха — Олонхо народными певцами создан образ Сээркээна Сэсэна. В большинстве сказаний Сээркээн Сэсэн представлен седовласым и седобородым мудрым старцем. Сказители представляли его сидящим за каменными скрижалями и пишущим орлиным пером. Богатыри из племени Айыы в трудных и запутанных случаях обращались к нему за советами.

В Олонхо также есть образ Усун Дьурантайы Суруксут (буквально «Длинный Дьурантайы писец»), летописца Юрюнг Айыы-тойона, «верховного Бога Творца». Его отличительная особенность, белоснежная одежда, украшенная растительным орнаментом.

Во многих Олонхо решения богов и небесные предначертания пишут кровью на трехгранных или четырехгранных каменных столбах. Эти каменные скрижали вызывают ассоциации с древнетюркскими стелами с руническими надписями.

В языке саха имеются термины «сурук», «бичик», обозначающие «письмо», «письменность». Оба слова в том же значении сохранились и у других тюрко-монгольских народов.

Специалистами Музея письменности Северо-Восточного федерального университета в Санкт-Петербургском архиве Российской Академии наук в 2017 г. были обнаружены документы, подтверждающие наличие факта исторического упоминания о древней якутской письменности.

Как сообщил ведущий методист музея Евгений ГОРОХОВ, документ о собрании научной конференции по изучению производительных сил Якутии находится в фонде советского учёного, лингвиста Сергея МАЛОВА.

На этом собрании Академии наук СССР С.Малов прочитал доклад о якутском языке и его отношении к другим тюркским языкам. Позже доклад был опубликован в «Вестнике Академии наук СССР» в 1941 году.

В ходе своего доклада С.Малов отметил, что некогда якуты «имели свою грамоту». «У якутов имеется предания, что они имели свою грамоту. Кроме того, на берегах Лены и других рек имеются писаницы, где есть отчасти и руноподобные знаки», – говорится в документе.

На том же заседании известный историк, профессор Сергей ТОКАРЕВ в своём выступлении сказал: «Когда мне приходилось изучать документы XVII века, мне попался очень интересный факт. В деле о восстании якутов 1642 года имеются показания одного из якутов МЕТЕМИКА о роли одного из вожаков восстания Тойона ОГЕЯ. К этому Огею привезли какую-то «Память», и в документе говорится так: «И Огей посмотрел на память да и бросил его»».

Слово «память», по мнению С.Токарева, имело значение письма: «Предположить, что здесь имеет место русское письмо, невозможно… Скорее мы имеем руническое, пиктографическое, а может быть, и более развитое письмо», – сказано в докладе.

«Здесь важно заметить, что докладчик упоминает о какой-то писанице. Можно предположить, что еще некто на том заседании сообщил о каком-то наскальном рисунке, который имеет сходство с руническими знаками. Этим «неустановленным лицом» может быть Илья ВИНОКУРОВ, зампред Совета народных комиссаров ЯАССР, который присутствовал на том заседании», – отмечают в Музее письменности СВФУ.

Но по каким-то причинам в опубликованном материале о заседании не нашлось места рассмотренному вопросу по дорусской письменности якутов.

Данные археологии свидетельствуют о том, что руноподобная письменность применялась в Якутии вплоть до начала XХ представителями якутской знати. Например, печать с руническими знаками одного из глав Сунтарского улуса до сих пор хранится в Эльгяйском краеведческом музее.

По мнению специалистов, рунические письма Якутии имели религиозный характер и применялись как объекты поклонения и жертвоприношения, а также могли использоваться для разных обрядов, как рождение, смерть, охота.

Упоминание древней письменности у предков саха можно обнаружить не только в Олонхо, легендах и рассказах. Руническими знаками пользовались в своей практике не только представители якутской знати, но и шаманы, народные целители, сказители народного эпоса Олонхо.

По данным доктора филологических наук Г.Г.Левина на территории Якутии насчитывается около 25 полных надписей и около 40 рунических знаков, написанных на скалах и на разных предметах.

Например, рунические письмена XVII-XVIII веков обнаружены: в местности Уhун Күөл (Чурапчинский)- на дереве, в местности Улахан Аан (Хангаласский) — на скале, в местности Баайа5а (Таттинский) – на седле.

В селе Танда в местности Билир (старинное название Дьаарбаң Сурт) сохранилась старинная усадьба, где есть дом-балаган и амбар, которые принадлежали ЗАБОЛОЦКИМ. Это территория I Баягантайского наслега Баягантайского улуса, сейчас – Баягантайский наслег Усть-Алданского улуса.

По преданиям, в XII веке в местности Билир жил прародитель Баягантайских якутов БАХСЫГЫР О5онньор. Его потомками сейчас является семья ЗАБОЛОЦКИХ в селе Танда.

Дом-балаган и амбар в м. Билир построены во II половине XIX в. знаменитым мастером Семеном Заболоцким – ТЫРГЫЫС Сэмэном, племяннику, Петру Дмитриевичу Заболоцкому, главе Баягантайского улуса.

В письме 17 «букв». Отдельно, справа, ниже от надписи имеется отдельный знак в виде руны или тамги.

Из 17 рунических знаков в м. Билир 7 знаков совпадают с надписью в м. Хотугу Чэлгиэрийэ, Арылахского наслега, Чурапчинского улуса (Боотуруский улус).

В местности «Хотугу Чэлгиэрийэ» были найдены два рунических письма на стене дома-балагана. В амбаре, построенном в XVIII веке, была найдена надпись с 83 знаками. Найден в 2000 году ПОПОВЫМ С.Р.

На территории этого же Арылахского наслега Чурапчинского улуса на аласе «Быллах» в 2003 г. было найдено ещё одно руническое письмо на стене дома-балагана. Письмо содержит в себе 16 «букв». Надпись была обнаружена учениками Арылахской средней школы Димой и Алешей ПОРТНЯГИНАМИ, Варварой КАЖЕНКИНОЙ.

На основании вышеизложенных фактов можно сделать следующие выводы о древней письменности саха:

1. Народ саха до прихода русских в XVII веке имел свою руническую письменность.

2. Со включением Якутии в состав Российского государства (1632г.) якутская письменность стала вытесняться русским алфавитом также, как в частности, тенгрианство – христианством.

3. Отдельные роды саха, например, баягантайцы, сунтарцы пользовались руническим письмом до начала XX века. Билирская надпись была написана на амбаре Заболоцких в местности Дьаарбаң Сурт (Билир), построенного во II половине XIX в.