Готовится к старту турнир памяти Виктора Ефимова

Предстоящие соревнования по северному многоборью станут четвертыми по счету.

На этой неделе, с 16 по 20 октября, в столице нашей республики пройдет Межрегиональный открытый турнир по северному многоборью памяти заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), почетного строителя России. Кандидата экономических наук Виктора Петровича Ефимова.

Призовой фонд турнира будет составлять около 800 тыс. рублей, а спонсорами выступили такие крупные компании, как АО «Алмазы Анабара», ОАО «РИК», ООО «Ян-Золото», НО «ЦФБП» РС(Я), АО «Сахатранснефтегазсбыт», АО «Сахагипрозем», ОА ПО «Якутцемент», ООО «Стройкон», МИЗО РС(Я) и Торгово-промышленная палата РС(Я).

«Турнир является одним из самых ожидаемых и важных стартов у северных многоборцев, — рассказывает главный тренер сборной РС(Я) Анатолий Попов, — так как именно в нем участие принимают все ведущие спортсмены. На протяжении четырех дней все они будут соревноваться по северному тройному прыжку, метанию аркана, бегу с палкой по пересеченной местности, метанию топора и прыжкам через нарты. Особую важность этого турнира подчеркивает и то, что это соревнование станет одним из отборочных этапов на Чемпионат и Первенство России, которая в следующем году пройдет у нас в г. Якутске. По итогам турнира, спортсмены показавшие наилучший результат войдут в расширенный состав сборной РС(Я)»

Ожидается участие более 80 спортсменов из 10 разных команд. Точно не смогли приехать команды из Усть-Майского и Алданского района, а также будет отсутствовать сильная команда из Томпонского района.

Соревнования пройдут в местности «Зеленый луг», «Чочур Мыран» и в спортивном комплексе «Модун».

Справка:

Виктор Петрович Ефимов родился 18 января 1956 г. в п. Дружина Абыйского района ЯАССР.

Окончил в 1980 г. Якутский госуниверситет, в 1990 г. — Хабаровскую ВПШ, в 1997 г. Российскую Академию госслужбы при Президенте РФ.

Специальность по образованию, инженер-строитель, политолог, экономист-менеджер.

Работал инструктором Якутского обкома ВЛКСМ, первым секретарем Абыйского РК ВЛКСМ, заместителем секретаря парткома комбината “Якутуглестрой”, вторым секретарем Нерюнгринского горкома КПСС, заместителем генерального директора фонда “Кудай Бахсы”, заместителем министра по делам малочисленных народов Севера РС(Я), генеральным директором исполнительной дирекции экономической зоны социально-экономического развития арктических районов бассейна реки Индигирка, директором Департамента, заместителем министра, первым заместителем министра экономики прогнозирования РС(Я), первым заместителем министра экономического развития РС(Я), первым заместителем министра имущественных отношений РС(Я)

С 2004 года — министр экономического развития РС(Я),

С февраля 2007 г. — министр имущественных отношений РС(Я).

17 мая 2011 года назначен Руководителем Администрации Президента и Правительства РС(Я).

В марте 2012 года возглавил одно из стратегических предприятий республики – ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

Трагически погиб в авиакатастрофе 2 июля 2013 года.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

16 октября (среда)

08:00-17:00 – Приезд участников

17:00-18:00 – Мандатная комиссия и заседание судейской коллегии

17 октября (четверг)

10:00-11:00 – Торжественное открытие соревнований

11:00-13:00 – Северный тройной прыжок

13:00-14:00 – Обеденный перерыв

15:00-17:00 – Бег с палкой по пересеченной местности

18 октября (пятница)

09:00-12:00 – Метание аркана на хорей

13:00-14:00 – Обеденный перерыв

15:00-18:00 – Семинар для тренеров и судей по северному многоборью

19 октября (суббота)

09:00-15:00 – Метание топора на дальность

16:00-18:00 – Награждение по итогам 3-х дней

20 октября (воскресенье)

10:00-16:00 – Прыжки через нарты

16:00-17:00 – Торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров

17:00 – Отъезд участников соревнований