Готовится федеральный закон о северном завозе

Проект закона о северном завозе опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Автором законопроекта выступило Минвостокразвития, сообщает тгк Амурский вестник.

В документе закладываются правовые и организационные основы для доставки важных грузов в районы Крайнего Севера в ограниченные сроки. Проект закона определяет понятия «северный завоз» и «участники северного завоза», а также обязательную номенклатуру товаров, которые ежегодно поставляются на Дальний Восток и в Арктическую зону.

Кроме того, предлагается закрепить полномочия госорганов по контролю цен на товары, поставляемые в рамках северного завоза, и создать федеральную систему мониторинга грузов. Еще один элемент системы — электронная торговая площадка северного завоза. Документ также определяет единого оператора северного завоза и ведомство-координатора этой работы в целом.

Разработать федеральный закон о северном завозе поручил президент Владимир Путин. Согласно поручению главы государства, документ должен отразить все аспекты — от определения перечня грузов завоза и их транспортировки до контроля за исполнением этих мероприятий.

• В ноябре 2021 года, когда на Дальнем Востоке обострилась проблема перевозок грузов морским путем и через пункты пропуска, о необходимости прописать на законодательном уровне понятие «северного завоза» говорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

• Северный завоз — ежегодная поставка необходимых товаров, в первую очередь продовольствия и топлива, в 25 регионов Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части РФ.