Готовить торты – мое предназначение — участница «Абилимпикс»

23 ноября стартовал Финал VI Национального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в очно-дистанционном формате.

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев поздравил участников с началом национального чемпионата «Абилимпикс»:

«Уверен, чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, откроет новые имена талантливых участников и будет способствовать дальнейшей популяризации движения Абилимпикс во всем мире. Пусть соревнования станут для вас временем успеха, больших побед и путевкой в профессиональную жизнь!»

Участники соревновались по 10 компетенциям: кондитерское дело, массажист, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и социальный уход, портной, сетевое и системное администрирование, социальная работа, экономика и бухгалтерский учет, веб-дизайн, документационное обеспечение управления и архивоведение.

Таппырова Дария – студентка Якутского технологического техникума сервиса, участник по компетенции «Кондитерское дело», победитель мартовского отборочного тура «Абилимпикс», которая приготовила миниатюры из песочного полуфабриката и скульптуру из шоколада. Она рассказала нам, что соревноваться в таком необычном очно-дистанционном формате было для нее очень волнительно.

«К кондитерскому делу я пришла совершенно случайно. С детства я очень люблю готовить. В средних классах, с появлением интернета, начала искать новые рецепты. Торты начала делать в 2014 году, вдохновившись работами певицы Далааны. Она, находясь в декретном отпуске, часто готовила торты и делилась с фотографиями своих изделий в Инстаграм. Конечно же, не только я, но и многие женщины по всему городу, повара, тортофеи, которых я знаю вдохновились у нее. Именно певица Далаана является вдохновительницей многих якутянок.

В 2015 году я начала брать торты на заказ в Таттинском районе, в селе Ытык-Кюель. Тогда я училась в 10 классе. Иногда мы учились со второй смены – я приходила со школы в 8 вечера и до ночи делала торты. Со временем у меня постепенно начали появляться постоянные заказчики. В 2017 году, окончив школу, поступила на кондитера. В Якутске тоже имеются постоянные клиентки. В этом году я окончила учебу с красным дипломом, выпускную квалификационную работу защитила на 5. Наверное, готовить торты – это мое предназначение.

Соревноваться в таком необычном очно-дистанционном формате для меня было очень волнительно, чем тогда, когда соревновалась очно: везде камеры, снимают каждый шаг, и все это в режиме прямой трансляции»- отметила Дарья.

В социальных сетях у Дарьи имеется рабочая страница, через которую она реализует свои мечты и таланты в жизнь. Все виды тортов она любит делать с одинаковым рвением и интересом. В основном, люди заказывают у нее медовики, красный бархат, бисквитные или муссовые торты, птичье молоко, а в последнее время все большую популярность приобретают морковные торты и торты на пиве.

«Мы каждый день плодотворно готовились с ноября месяца. По организационным и техническим моментам во время выступления проблем не было. Мне кажется, когда люди участвуют в таких мероприятиях они, во-первых, поднимают свою самооценку, а во-вторых, приобретают новый опыт и новые знакомства», — отметила эксперт по компетенции «Кондитерское дело» Светлана Владимировна Каблюк.

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев также поздравил участников с началом соревнований: «Нашу республику представят 21 участник по 18 компетенциям в 3-х возрастных категориях. Ежегодно якутяне выигрывают медали различного достоинства, и я очень горжусь нашими ребятами и желаю им хорошо выступить на чемпионате, проявить себя, свои умения и навыки. Вы все уже победители. Желаю вам удачи, новых открытий и творческих успехов!»

Напомним, что в Якутии чемпионат «Абилимпикс» проводится с 2016 года. В этом году чемпионат впервые проходит в очно-дистанционном формате. Участники из 81 субъекта Российской Федерации соревнуются по 77 компетенциям на площадках региональных образовательных организаций. Главной целю движения «Абилимпикс» является повышение престижа рабочих профессий, мотивация и помощь в профориентации для людей с ограниченными возможностями здоровья.