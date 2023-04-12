Готовимся! Паводок грозит затопить 105 населенных пункта Якутии

Во время ледохода уровень воды в реках Лене, Алдан, Амге, Олёкме, Колыме, Яне, Анабар может превысить критические отметки. Из берегов могут выйти также малые реки и ручьи, сообщает тгк @ysiaru

Фото: Sakhalife Источник: тгк @ysiaru

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