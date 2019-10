Готовим саламат с Тарбаховым

View this post on Instagram

🌞 На дворе конец октября, а у нас в @tygyndarkhan настроение самое что ни на есть 🌞 Сегодня день якутской кухни в 7 Небе, буду лично курировать, давно не проверял ребят😉 Завтра осенний мой сет с зайчатиной, буду на кухне с утра и это так здорово! Наверное, это и есть — на работу как на праздник🤗 Оттого и музыка легла на видео летняя👍🏻 А приготовил я для вас одно из своих любимых блюд, фирменных в ресторане ,,Астаах саламат’’, что в переводе на русский означает саламат (Якутская каша) с начинкой. Итак, рецепт: Готовим саламат на сливочном масле, воде, молоке и муке. Внимание: молоко должно быть горячим(!) и вода тоже. Вода нужна для эластичности и гладкости саламата. Отдельно пассируем репчатый лук до золотистого цвета, грибы. Отвариваем язык если у вас саламат с языком или рыбу, если хотите рыбную начинку. В горшочек сначала выкладываем мясо или рыбу, обязательно немного бульона или ухи, лук, грибы, саламат. И запекаем в духовке до золотистой корочки✊🏻