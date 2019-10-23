23.10.2019
18:47
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Общество

Готовим саламат с Тарбаховым

Главный шеф-повар Якутии Иннокентий Тарбахов приготовил для своих подписчиков одно из своих любимых блюд ,,Астаах саламат’’, что в переводе на русский означает саламат (якутская каша) с начинкой.

«Итак, рецепт:
Готовим саламат на сливочном масле, воде, молоке и муке.
Внимание: молоко должно быть горячим(!) и вода тоже. Вода нужна для эластичности и гладкости саламата.
Отдельно пассируем репчатый лук до золотистого цвета, грибы. Отвариваем язык если у вас саламат с языком или рыбу, если хотите рыбную начинку.
В горшочек сначала выкладываем мясо или рыбу, обязательно немного бульона или ухи, лук, грибы, саламат. И запекаем в духовке до золотистой корочки».

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🌞 На дворе конец октября, а у нас в @tygyndarkhan настроение самое что ни на есть 🌞 Сегодня день якутской кухни в 7 Небе, буду лично курировать, давно не проверял ребят😉 Завтра осенний мой сет с зайчатиной, буду на кухне с утра и это так здорово! Наверное, это и есть — на работу как на праздник🤗 Оттого и музыка легла на видео летняя👍🏻 А приготовил я для вас одно из своих любимых блюд, фирменных в ресторане ,,Астаах саламат’’, что в переводе на русский означает саламат (Якутская каша) с начинкой. Итак, рецепт: Готовим саламат на сливочном масле, воде, молоке и муке. Внимание: молоко должно быть горячим(!) и вода тоже. Вода нужна для эластичности и гладкости саламата. Отдельно пассируем репчатый лук до золотистого цвета, грибы. Отвариваем язык если у вас саламат с языком или рыбу, если хотите рыбную начинку. В горшочек сначала выкладываем мясо или рыбу, обязательно немного бульона или ухи, лук, грибы, саламат. И запекаем в духовке до золотистой корочки✊🏻

A post shared by Иннокентий Тарбахов (@innokentiy_tarbakhov) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B38C4aGper5/
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