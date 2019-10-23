Готовим саламат с Тарбаховым

Главный шеф-повар Якутии Иннокентий Тарбахов приготовил для своих подписчиков одно из своих любимых блюд ,,Астаах саламат’’, что в переводе на русский означает саламат (якутская каша) с начинкой.

«Итак, рецепт:

Готовим саламат на сливочном масле, воде, молоке и муке.

Внимание: молоко должно быть горячим(!) и вода тоже. Вода нужна для эластичности и гладкости саламата.

Отдельно пассируем репчатый лук до золотистого цвета, грибы. Отвариваем язык если у вас саламат с языком или рыбу, если хотите рыбную начинку.

В горшочек сначала выкладываем мясо или рыбу, обязательно немного бульона или ухи, лук, грибы, саламат. И запекаем в духовке до золотистой корочки».