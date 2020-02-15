Готовим с «Саюри»! Салат с говядиной в азиатском стиле
Представляем рецепт салата с говядиной в азиатском стиле от @krylovaon!
«Ингредиенты:
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✅Микс салатных листьев — 1 пучок салата и горсть рукколы
✅Свежие
огурцы — 1/2 небольшого
✅Свежие помидоры — 1 средний
✅Сладкий перец — 1 небольшой
✅Лук — 1/2 небольшой репки
✅Зелень — опционально (у меня петрушка)
✅Говядина — 300 гр в сыром виде
✅Перец Чили — по вкусу ✅Чесночный порошок — по вкусу
✅Чёрный перец — по вкусу
✅Лимонный сок — 1 ч.л.
✅Зерна горчицы — 1/3 ч.л.
✅Чеснок — 1-2 зубка
✅Соевый соус — 5 ст.л.
✅Соль — по вкусу
✅Растительное масло -6 ст.л.
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В первую очередь нужно подготовить говядину: нарезать соломкой, обжарить в небольшом количестве растительного масла, затем, влить воду и тушить до мягкости. Как только вода выпарится, добавить 3 ст.л. соевого соуса, чесночный порошок, перец чили, прожарить ещё 3 минуты и выключить огонь, дать мясу остыть.
Для заправки берём зерна горчицы, рубленный чеснок, 2 ст.л. соевого соуса и 2 ст.л. растительного масла, все перемешиваем и оставляем настаиваться.
Лук нарезаем перьями, немного прижимаем руками, чтобы выделился сок, добавляем лимонный сок, рубленную зелень, щепотку свежемолотого чёрного перца и соли.
Берём свежие салатные листья, рвём их на части, огурцы режем соломкой, помидоры — дольками. Помидоры рекомендую брать спелые, мясистые. Я обычно использую продукцию Саюри.
Сладкий перец нарезаем соломкой, я обычно беру только боковые части, а то, что осталось у плодоножки и нижняя часть кладу потом в горячее.
На плоскую тарелку выкладываем половину салатных листьев, на них кладём часть огурцов, помидоров, перца, маринованного лука и мяса, поливаем заправкой, затем повторяем такой же слой, поливаем оставшейся заправкой и подаём к столу.
Всем приятного аппетита!
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