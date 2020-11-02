Готовим рябчика на костре

Музейный комплекс «Россия – моя история» продолжает реконструкции готовки старинных блюд.

Ноябрь, сэтинньи – по якутскому народному календарю является месяцем хозяина леса, животных и птиц, покровителя охоты — Баай Байаная.

И мы, конечно же, не могли оставить начало этого месяца без внимания, и приготовим сегодня рябчика по охотничьи. Рябчик или по-якутски боочугурас – является одним из основных объектов охоты среди боровой дичи на территории якутии. Сейчас эту птицу добывают в основном из огнестрельного оружия, но в древности использовали силки.

Итак, чтобы приготовить «Рябчика по-охотничьи» необходимо в подготовленную тушку птицы положить немного сливочного масла и наполнить брусникой. Снаружи также растираем маслом и давленой брусникой и готовим над костром на шампуре, постоянно поворачивая тушку.

Примерно через 15-20 минут делаем несколько срезов грудки, что бы мышцы пропеклись равномерно, так же периодически смазываем тушку маслом, чтобы мясо оставалось сочным. И через еще 20 минут рябчик готов!

Походное блюдо получилось очень вкусным и на наше удивление нежным, не зря считается, что по качеству мяса рябчик занимает первое место среди куриных пород боровой дичи. Мясо белое, с розоватым оттенком. Мы специально не добавляли в начале соль, чтобы не потерять сочность, и макали кусочки в соль. А брусника как говорят эксперты, одно из лучших сопровождений к мясу дичи.

Приятного аппетита!