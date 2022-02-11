11 февраля, посредством видеосвязи состоялась конференция «Готовим медицинские кадры-вместе!». На мероприятии приняли участие Анна Михайловна Гаврильева, главный врач Олёкминской центральной районной больницы, Глава Олекминского района Николай Харбин , заместитель главы по социальным вопросам Оксана Савинова, Ирина Адамова, директор Нерюнгринского медицинского колледжа, Степан Грязнухин,начальник отдела государственной службы , кадровой , антикоррупционной политики и наград МЗ РС(Я). Во время мероприятия был обсужден вопросы о нехватке медицинских кадров в здравоохранении Олекминского района. С целью реализации образовательного проекта «Готовим медицинские кадры-вместе» , для решения вопроса удовлетворения потребности в медицинских работниках со средним профессиональным образованием было решено заключить договора по целевому обучению в Нерюнгринском медицинском колледже. Напомним, что Олекминская центральная районная больница сотрудничает с Нерюнгринским медицинском колледжем уже 5 лет.

В прошлом году 33 выпускника получили дипломы о среднем медицинском образовании, из-них 5 окончили учебу красным дипломом. В ходе разговора были обсуждены вопросы об открытии отделения «Лечебное дело» на базе Олёкминской техникума. Главным врачом, Анной Михайловной было предложено о подготовке по специальности «Сестринское дело» на базе 9 класса. Это предложение было поддержано всеми. Также главный врач озвучила , что много желающих поступить в филиал медколледжа из числа сотрудников здравоохранения Олёкминска, которые после окончания будут верой и правдой служить родному району.

Будущим фельдшерам, медицинским сёстрам и братьям не придётся выезжать за пределы родного района. Все присутствующие на онлайн конференции поддержали предложение. Планов впереди много, надеемся, что все задуманное претворится в жизнь!