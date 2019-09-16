Готова ли Якутия к раздельному сбору мусора?

Это вовсе не риторический вопрос, научиться правильно обращаться с отходами каждому желательно в любом случае.

13 сентября т.г. состоялось совместное заседание Общественных советов при Госкомцен и МинЖКХ и энергетики республики. На нем шла речь о введении раздельного сбора твердых коммунальных отходов и их последующей переработке именно внутри республики, а не за ее пределами. На заседании выступили заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я) Виктор Романов, первый заместитель председателя Госкомцен РС(Я) Марина Лыкова, начальник управления по работе с твердыми коммунальными отходами ГУП «ЖКХ РС(Я)» Александр Данилов, главы региональных операторов по обращению с отходами Владислав Созонов и Петр Алексеев, организатор волонтерского движения «Раздельный сбор» Ирина Матвеева, а также представители заинтересованных министерств и ведомств.

Как рассказали докладчики, есть несколько факторов, способствующих успешному внедрению этой технологии: это готовность людей сортировать отходы по категориям, а также готовность инфраструктуры и транспортной логистики— чтобы мусор в итоге не сбрасывался в один контейнер, не вывозился для захоронения на полигон и не оставался в северной части республики.

Между тем первые шаги в этом направлении уже сделаны. В Якутске в апреле этого года появилось волонтерское движение «Раздельный сбор», благодаря странице в Instagram. Изначально она задумывалась как эко-просветительская полезная страница. Обнаружив огромную пропасть между переработчиками мусора и населением, волонтеры данного движения решили провести городскую акцию по сбору вторсырья. Акция прошла более чем успешно, приняло участие около 800 человек, сдано 1,5т вторсырья, которое уехало на переработку или правильную утилизацию в Благовещенск и Челябинск.

На заседании было предложено стимулировать тех, кто сортирует мусор. А генеральный директор регионального оператора заречных районов «Экологические системы Якутии» Петр Алексеев сказал: «Регоператор готов бесплатно везти мусор до переработчика за свой счет. В нашем случае — это «Чел Сир» в поселке Нижний Бестях. При этом размер платы для населения не собираемся увеличивать».

Участники заседания предложили провести анализ тарифа в случае введения раздельного сбора мусора, провести экспериментальный проект с участием переработчиков отходов, транспортировщиков и т.д. до конца этого года. В следующем году решено провести заседание по рассмотрению данного вопроса уже по итогам проведенного эксперимента.