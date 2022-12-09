Готовь сани летом: Якутия готовится к пожароопасному сезону

Глава Якутии назвал меры по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года.

8 декабря в Москве состоялась рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

В ходе встречи особый акцент был сделан на оценке итогов пожароопасного сезона в 2022 году и мерах по защите леса в 2023 году.

Глава Минприроды положительно оценил результаты борьбы с лесными пожарами в Якутии, отметив, что площадь, пройденная огнём, уменьшилась с 8 миллионов гектаров в 2021 году до 560 тысяч гектаров в 2022 году.

«В этом году удалось увеличить силы и средства на этих работах. Количество лесных пожарных выросло в два раза и составило свыше 1,1 тысячи человек, более чем в четыре раза увеличилось количество часов авиамониторинга – до пяти тысяч», – отметил Александр Козлов.

Айсен Николаев подчеркнул, что Якутия уже начала комплексную подготовку к пожароопасному сезону 2023 года.

«В этом году при поддержке лично Президента России Владимира Владимировича Путина, Главы Правительства Михаила Мишустина и Минприроды удалось сократить площадь лесных пожаров в республике в 13 раз. Якутия уже начала подготовку к пожароопасному сезону 2023 года – начиная от прокладывания минерализованных полос и дорог противопожарного значения, подготовки специалистов для авиапатрулирования лесов, заканчивая установкой системы ГЛОНАСС на лесопожарной технике», – заявил Глава Якутии.

Также был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В частности, обсуждалось проведение мероприятий по рекультивации в Якутске и Арктической зоне Якутии.